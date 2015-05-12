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    12 мая 2015

    Широкоугольный объектив M.Zuiko Digital ED 7-14mm F2.8 Pro оценен производителем в $1300: В продаже объектив M.Zuiko Digital ED 7-14mm F2.8 Pro должен появиться в июне

    23:272

    M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 Fisheye Pro — первый сменный объектив «рыбий глаз» с максимальной диафрагмой F/1,8: Объектив M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 Fisheye Pro оценен в $1000

    22:3011

    Набор G.Skill Ripjaws 4 DDR4-3666 включает четыре модуля памяти суммарным объемом 16 ГБ: Входящие в наборы G.Skill Ripjaws 4 DDR4-3666 модули памяти работают на эффективной частоте 3666 МГц с задержками 18-18-18-38

    21:321

    Представлена камера Olympus OM-D E-M5 Mark II Limited Edition: Камеры Olympus OM-D E-M5 Mark II Limited Edition будут продаваться в комплектах с объективами M.Zuiko Digital ED 14-150mm f4.0-5.6 II

    21:11

    Coolpad Tiptop Pro — еще один недорогой смартфон со встроенным дактилоскопическим датчиком: Coolpad Tiptop Pro основан на SoC Qualcomm Snapdragon 615

    20:452

    Для оформления компьютерного корпуса CoolTek GT-04 выбрано сочетание черного и оранжевого: В боковой панели компьютерного корпуса CoolTek GT-04 есть окно неправильной формы

    20:27

    Genie — пищевой «репликатор», способный приготовить блюдо за 30 секунд: Устройство Genie способно приготовить выбранное блюдо из специальной заготовки за полминуты

    20:0014

    Автономные автомобили Google побывали в 11 небольших ДТП за 6 лет: Суммарно автопарк автономных автомобилей Google, который включает 23 машины, проехал по дорогам общего пользования более 2,7 млн км

    17:006

    HyperX представила 128-гигабайтный комплект модулей памяти DDR4-3000: Производитель утверждает, что это самое быстрое в мире решение

    15:5233

    Голландская велодорожка из солнечных батарей генерирует больше энергии, чем ожидали ее создатели: В недавно опубликованном пресс-релизе говорится о том, что создатели дорожки ошиблись в расчетах

    15:1811

    Камера смартфона Motorola Moto X третьего поколения, возможно, получит систему оптической стабилизации: Камере Motorola Moto X нового поколения приписывают также поддержку записи видео в сверхскоростном режиме

    13:456

    Для постройки новой штаб-квартиры Google будет использовать гибридных роботов Crabots: Роботы Crabots помогут Google построить новый кампус

    13:4212

    Бюджетный смартфон Yu Yuphoria может похвастаться CyanogenOS 12 и поддержкой технологии Quick Charge: Смартфон Yu Yuphoria оценивается в $110

    12:464

    Большой смартфон Oppo R7 Plus построен на SoC MT6795M (Helio X10): Oppo R7 Plus оснащен экраном Full HD диагональю 5,9 дюйма

    11:092

    Начались продажи процессорных охладителей Scythe Ninja 4: Цена Scythe Ninja 4 (SCNJ-4000) — 37,50 евро

    10:3017

    На изображениях смартфона Meizu MX5 видно отсутствие боковых рамок экрана: Анонс смартфона Meizu MX5 ожидается 30 июня

    10:0074

    Игровая мышь QPAD 8K Optical оснащена полноцветной подсветкой: К компьютеру мышь QPAD 8K Optical подключается по USB

    09:303

    Рабочая станция Deltatronic Silentium! X99 на процессоре Intel в исполнении LGA2011-3 оснащена пассивной системой охлаждения: Базовая конфигурация системы Deltatronic Silentium! X99 обойдется покупателю в 1990 евро

    09:0010

    Основой планшетофона Mlais M7 служит SoC MTK6752 с восьмиядерным процессором ARM Cortex-A53: Планшетофон Mlais M7 поддерживает 4G LTE

    08:301

    Монитор BenQ BL2420U разрешением 4K поддерживает технологию AMD FreeSync: В BenQ BL2420U устанавливается ЖК-панель типа AHVA диагональю 23,6 дюйма

    07:4440

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