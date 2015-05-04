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    4 мая 2015

    Роботы AVERT запаркуют автомобиль аккуратно и точно: Комплект из четырех маленьких робо-тележек переместят автомобиль в нужное место

    23:125

    «Лаборатория Касперского» нашла троянца, который маскируется под Google Play и Google Wallet: Троянец распространяется через SMS-спам, предлагая пользователям установить обновление Google Play

    17:494

    Серию ноутбуков MSI Prestige открыли модели PE60 и PE70: Основой ноутбуков MSI Prestige PE60 и PE70 служит процессор Intel Core i7-4720HQ

    16:242

    NoteSlate Shiro — записная книжка с дисплеем E Ink Pearl HD и корпусом из магниевого сплава: Блокнот NoteSlate Shiro стоит $200

    12:4919

    Бюджетный смартфон Lenovo A6600 будет основан на платформе MediaTek MT6732: Смартфон Lenovo A6600 получит тонкий корпус

    12:234

    Смартфоны HTC One mini не получат Lollipop: Для кого-то из пользователей HTC One mini точно станет последним смартфоном HTC

    11:5227

    По оценке Microsoft, через 2-3 года использовать Windows 10 будут более 1 млрд устройств: Чтобы Microsoft удалось выполнить установленную задачу, Windows 10 придется появляться на 57 тыс. устройств каждый час в течение следующих двух лет

    11:2715

    Samsung снова уходит в отрыв от Apple на рынке смартфонов: Всего за квартал доля Samsung на рынке смартфонов увеличилась с 19,6% до 21,4%

    11:2210

    Sony выпустила загрузчики, позволяющие устанавливать новые ОС, для некоторых моделей смартфонов Xperia: Единственное ограничение заключается в том, что пока что загрузчики доступны всего для нескольких моделей

    11:08

    Стало известно, какие смартфоны получат ОС Microsoft Windows 10 одними из первых: Это смартфоны Lumia 640 и 640 XL, представленные в марте

    10:578

    Планшет Apple iPad Pro с чувствительным к силе нажатия экраном размером 12,9 дюйма будет комплектоваться пером: Планшету Apple iPad Pro с экраном размером 12,9 дюйма приписывают поддержку Force Touch и NFC, наличие разъема USB Type-C

    10:1338

    Компании Nanya и Inotera сомневаются в способности Китая быстро развить собственное производство DRAM: По мнению Nanya и Inotera, на разработку технологий DRAM нужно не менее пяти лет

    09:491

    По оценке Digitimes Research, в этом квартале будет отгружено 49,31 млн планшетов — примерно столько же, сколько в предыдущем квартале: Отчасти сокращение объясняется меньшим количествам рабочих дней в этом квартале

    08:00

    MediaTek отчиталась о самой низкой за полтора года чистой прибыли: Доходы MediaTek снизились

    08:001

    Windows 10 для смартфонов задержится на неопределённый срок: Летом Microsoft выпустит только настольную версию Windows 10

    07:208

    Появилось официальное подтверждение, что AMD Radeon R9 390X (Fiji) станет первой 3D-картой в мире с многослойной памятью HBM: Согласно предварительной информации, GPU Fiji станет основой нескольких моделей 3D-карт

    07:0076

    Leica M Monochrom (Type 246) — обновление черно-белой цифровой камеры, выпущенной три года назад: Новый вариант камеры Leica M Monochrom отличается от исходного датчиком изображения, но не только

    00:5027

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