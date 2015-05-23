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    23 мая 2015

    Компании BlackBerry пришлось снова прибегнуть к увольнениям: BlackBerry снова будет сокращать штат

    18:352

    Huawei готовит смартфон со сканером отпечатков пальцев, который будет стоить около $160: Huawei выпустит дешёвый смартфон с дактилоскопом

    18:239

    В ближайшие годы на рынке могут появиться смартфоны Apple iPhone, собранные в Индии: Foxconn намерена построить завод в Индии

    17:424

    Apple предлагает выпускать точки доступа в виде раскручивающихся цилиндров со сменным аккумулятором : Патент Apple описывает точку доступа в виде небольшого цилиндра

    17:3430

    Консорциум FIDO Alliance запустил программу FIDO Certified: Консорциум FIDO Alliance выпустил первую редакцию спецификаций FIDO 1.0

    17:25

    Внутри смартфона Innos D6000 расположились сразу два аккумулятора суммарной ёмкостью 6000 мА·ч: Смартфон Innos D6000 получил сразу две АКБ

    15:047

    Благодаря смартфону Z1 компания Samsung смогла более чем в три раза увеличить свою долю на рынке Бангладеш: Смартфон Z1 является самым популярным в портфолио Samsung на рынке Бангладеш

    14:382

    Samsung может снова опередить TSMC в освоении следующего шага технологических норм: В настоящее время Samsung выпускает продукцию по 14-нанометровому техпроцессу FinFET на четырех фабриках

    13:3520

    Смартфон Galaxy S6 может оказаться самой большой ошибкой Samsung, считает Oppenheimer: Доход компании сильно снизился, в частности, на китайском рынке падение объемов продаж составило 53%

    11:4729

    Беспилотный автомобиль Uber выехал на улицы Питтсбурга: В случае удачных тестов эти автомобили предложат услуги такси гражданам, которые не побоятся доверить свою безопасность компьютеру

    11:229

    Apple может пойти по стопам Samsung в развитии мобильных устройств: В следующих смартфонах Apple ожидается появление экранов OLED

    10:5561

    Sony сделает технологию LDAC доступной для лицензирования: Успех CD уже не повторить, но Sony пригодятся любые источники дохода

    10:2024

    По мнению Gartner, в этом году будет продано 7,3 млн хромбуков: После ухода Samsung с европейского рынка ведущим мировым поставщиком хромбуков стала компания Acer

    10:032

    Lewihe Play — комплект для сборки 3D-принтера стоимостью всего 69 евро: 3D-принтер Lewihe Play поставляется без некоторых необходимых деталей

    08:303

    В Cryorig придумали, что можно надеть на процессорные кулеры R1: Одновременно представлена термопаста Cryo-Paste

    08:005

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