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    20 мая 2015

    В следующем квартале Intel выпустит новые процессоры Pentium D и Xeon D (Broadwell-DE) : Intel готовит пополнение линейки процессоров Broadwell-DE

    20:4523

    Прибыль Foxconn выросла на 56%: Чистая прибылоь Foxconn за квартал достигла почти 1 млрд долларов

    20:253

    Microsoft наняла известного геймдизайнера Кейси Хадсона для работы над проектами для шлема HoloLens: Microsoft завербовала бывшего геймдизайнера BioWare

    20:121

    Basis расширила возможности своего трекера активности Peak и представила модификацию с титановым корпусом: Трекер активности Basis Peak Titanium Edition обойдётся покупателям в $300

    20:002

    Внедрение стандарта 5G в первое время может оказаться практически бесполезным из-за высокой стоимости услуг: Стандарт 5G позволит смотреть онлайн-видео в формате 4K

    18:3117

    Термоинтерфейс Arctic Thermal Pad можно купить в листах, рассчитанных на самостоятельную обрезку перед использованием: Теплопроводность Arctic Thermal Pad равна 6,0 Вт/(м∙К)

    16:5522

    Микросхема для ярлыков NFC ams AS3955 может служить источником питания, получая энергию от считывающего устройства: Наличие радиочастотного интерфейса позволяет подключать к AS3955 антенну без дополнительных внешних компонентов

    16:301

    Google выпустила майское обновление для Android Wear: Компания Google опубликовала большое майское обновления программной платформы Android Wear, на базе которой работают различные модели умных часов

    15:45

    На системной плате Asus N3150M-E установлена однокристальная система Intel Celeron N3150 (Braswell): Низкое значение TDP SoC Intel Celeron N3150 позволило обойтись пассивным охлаждением

    15:228

    Oculus VR приглашает прессу на специальное мероприятие, которое пройдет 11 июня: В последнее время в Сети все чаще появляются новости, связанные со шлемом виртуальной реальности Oculus Rift

    14:20

    По слухам, Google готовится представить новый фотосервис : В пресс-службе Google заявляют, что комментировать слухи в компании не заведено

    13:542

    Специалистами Ricoh создана «энергетическая резина», вырабатывающая электроэнергию при деформации: Новый материал позволит создавать необычные источники питания для устройств интернета вещей

    13:5111

    Компания L'Oreal будет использовать распечатанную на 3D-принтерах кожу для тестирования своей продукции: Еще в конце 2013 Organovo смогла напечатать на 3D-принтере ткань, из которой состоит человеческая печень

    13:34

    Представлены смартфоны Oppo R7 и R7 Plus: Цена Oppo R7 примерно равна $400, Oppo R7 Plus — $480

    13:158

    Панели AMOLED для смартфонов HTC, которые выйдут во втором полугодии, будет поставлять китайская компания Everdisplay: Компания Hehui была создана в октябре 2012 года при финансовой поддержке китайского правительства

    12:319

    Умная ручка Phree позволяет «писать» практически на любой поверхности: Небольшой сенсорный экран OLED, встроенный в Phree, позволяет управлять пером

    11:1711

    Meizu снижает стоимость смартфонов MX4 и MX4 Pro: Смартфоны Meizu MX4 и MX4 Pro стали дешевле

    10:594

    Серию удлинителей Key Digital 4K HDBaseT/HDMI пополнили модели Fat Cat KD-X400ProK и KD-X600ProK: Габариты удлинителей примерно равны 15 х 10 х 4 см

    10:50

    Во второй половине года LG может выпустить новый смартфон линейки G Pro : LG готовит второй флагман текущего года

    10:343

    3D-карта Palit GeForce GTX 980 Trio подходит для создания графических подсистем с тремя GPU: Стоить новая 3D-карта будет несколько меньше модели Palit GeForce GTX 980 JetStream

    10:13

    Названа цена и срок начала продаж камеры Sigma dp0 Quattro: Ключевой особенностью камер серии Sigma dp Quattro является датчик Foveon X3

    09:371

    Motorola Solutions готовит к выпуску смартфон с ОС Windows Phone: Устройство под названием Motorola Solutions TC70xx11 построено на неназванной однокристальной системе с двухъядерным процессором

    09:188

    Mercedes-Benz разработала приложение для часов Apple Watch: Бортовые системы автомобилей Mercedes-Benz смогут общаться с часами Apple Watch

    09:1035

    Малогабаритный компьютерный корпус SilverStone Fortress FTZ01 вмещает 3D-карты длиной до 330 мм: Рекомендуемая производителем розничная цена корпуса SilverStone Fortress FTZ01 — $135,5

    08:30

    Интернет-магазины Xiaomi открылись в США, Великобритании, Франции и Германии: Xiaomi открыла онлайн-магазины в Европе и США

    08:009

    Близнецы братья — LG переименовала модель Magna в G4c, изменив лишь дизайн задней крышки: Смартфон LG G4c также не является новым аппаратом

    07:302

    Пользователи смартфонов на базе Android получили возможность протестировать Microsoft Office: Напомним, версия Microsoft Office для Android-планшетов стартовала в начале года

    07:14

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