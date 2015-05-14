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    14 мая 2015

    Смартфон LG Lancet под управлением Windows Phone 8.1 предлагается в США без контракта за $120: LG Lancet при условии заключения двухлетнего контракта на обслуживание можно купить и за $20

    21:597

    Смартфон HTC J Butterfly на SoC Qualcomm Snapdragon 810 оснащен камерами разрешением 20,2 и 13 Мп: Смартфон HTC J Butterfly представлен в Японии

    21:0610

    Корпус Akasa Newton S предназначен для мини-ПК Intel NUC и обеспечивает пассивное охлаждение процессора: Корпус Akasa Newton S комплектуется двумя вариантами задних панелей

    20:2811

    Появились первые изображения смартфона Samsung Galaxy S6 Active: Смартфон Samsung Galaxy S6 Active имеет усиленное исполнение

    20:1028

    NFC-метки компании Thinfilm будут использоваться для борьбы с контрафактной продукцией: По словам главы Thinfilm, 92% компаний, которые включены в ежегодный список Fortune 500, сталкиваются с такой массой проблемой, как подделки

    17:4511

    Умные часы Asus ZenWatch следующего поколения появятся в продаже в начале третьего квартала: От своей предшественницы новая модель Asus ZenWatch будет отличаться многочисленными улучшениями

    17:303

    TSMC будет выпускать для Apple контроллеры SSD: В этом году ожидается увеличение заказов на 28-нанометровые контроллеры SSD

    17:031

    Apple и A123 Systems смогли договориться: В феврале компания A123 Systems подала на Apple в суд, обвиняя ее в переманивании ведущих инженеров

    16:08

    D-Link начинает поставки своей первой потребительской IP-камеры с поддержкой Wi-Fi 802.11ac: Цена камеры D-Link DCS-935L — $120

    15:386

    ASRock представит на выставке Computex 2015 пассивно охлаждаемый мини-ПК Beebox на базе SoC Intel Braswell: В оснащении ASRock Beebox — порт USB 3.1 Type C

    14:406

    Dyson представила эффективный беспроводной пылесос Dyson V6 Total Clean: чало продаж беспроводного пылесоса Dyson V6 Total Clean в России ожидается в июне

    14:354

    Как выбрать бюджетный планшет?: Как выбрать бюджетный планшет?

    14:20124

    Семинар IPC2U Solution Day пройдет 27 мая: Вы увидите, как работают защищенные ноутбуки, кпк и панельные компьютеры; узнаете о новинках оборудования для промышленной автоматизации

    13:53

    Samsung выпустила новые карты памяти PRO Plus и EVO Plus: Samsung PRO Plus разработана для хранения и передачи профессиональных фотографий и видео в формате 4K UHD

    13:25

    Microsoft представила семь редакций Windows 10: Компания Microsoft рассказала о том, что новая операционная система Windows 10 будет доступна на рынке после своего запуска в семи различных редакциях

    11:2613

    Prestigio представила новую линейку смартфонов Prestigio Grace: Смартфоны серии Prestigio Grace доступны в синем и белом цветах и представлены в различных ценовых категориях

    10:00

    Появились новые технические данные и изображения камеры Fujifilm X-T10: Анонс камеры Fujifilm X-T10 ожидается 18 мая

    10:0011

    Опубликованы предварительные характеристики беззеркальной камеры Panasonic Lumix DMC-G7: Panasonic Lumix DMC-G7 будет поддерживать запись видео разрешением 4K

    09:454

    Смартфон Vivo X5 Pro представлен официально: Vivo X5 Pro оснащен экраном Super AMOLED диагональю 5,2 дюйма и SoC Qualcomm Snapdragon 615

    09:205

    Смотри и слушай — Sony представила гибрид лампочки и акустической системы под названием LED Light Bulb Speaker: Устройство Sony LED Light Bulb Speaker стоит $200

    09:0033

    Смартфон Xolo Prime под управлением ОС Android 5.0 оценен в $89: Xolo Prime построен на однокристальной системе MediaTek MT6582M

    08:202

    Samsung приступила к производству смартфонов в Индонезии: Новая фабрика Samsung расположена в Индонезии

    08:101

    Американский оператор AT&T решил выйти на рынок планшетов с моделью Trek HD: AT&T представила свой первый планшет Trek HD

    08:004

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