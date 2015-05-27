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    27 мая 2015

    Смартфоны с 512 МБ ОЗУ, при обновлении до Windows 10, получат ряд ограничений по сравнению с моделями, оснащёнными 1 ГБ: Стали известны ограничения в Windows 10 для смартфонов с 512 МБ ОЗУ

    19:5624

    В седьмое поколение портативных жестких дисков WD My Passport Ultra и My Passport for Mac вошли модели объемом 3 ТБ: Одновременно с накопителями WD My Passport Ultra и My Passport for Mac представлены разноцветные сменные накладки Grip Pack

    19:546

    Смартфоны Microsoft Lumia 940 и 940 XL получат дисплеи разрешением 2560 х 1440 точек: Стали известны параметры смартфонов Microsoft Lumia 940 и 940 XL

    19:2810

    Описание смартфона Gionee M5 с двумя аккумуляторами появилось в базе данных TENAA: Данных о сроке анонса Gionee M5 пока нет

    19:17

    Xiaomi ожидает увеличения доходов от сегмента облачных технологий в 4-5 раз : Рынок облачных систем хранения данных для Xiaomi становится одним из наиболее важных

    19:12

    Модуль памяти Adata XPG Z2 DDR4-3400 удалось разогнать до эффективной частоты 4034 МГц: Увидеть работу памяти Adata, ориентированной на любителей разгона, можно будет на выставке Computex 2015

    17:004

    Samsung патентует оригинальный способ превращения смартфона в ноутбук: При установке в слот смартфон с ОС Android переключается на ОС Windows

    16:3458

    Ассоциация JEDEC приняла первый стандарт на гибридные модули памяти NVDIMM: В разработке стандарта принимали участие члены NVDIMM Special Interest Group (SIG)

    16:191

    При демонстрации системы автоматической парковки Volvo XC60 что-то пошло не так: Машина повела себя неожиданным образом и сбила наблюдающих за процессом журналистов

    14:4844

    Приложение Periscope для трансляции живого видео вышло на Android: Пользователям разрешают организовывать публичные или приватные видеотрансляции, кроме того, зрители могут общаться с автором видео через чат, а также ставить лайки

    14:38

    Fresco Logic выпускает восемь новых микросхем с поддержкой USB Type-C, включая первый в мире контроллер хаба USB 3.1 Type-C: Стратегические партнеры Fresco Logic уже получают образцы контроллеров FL5000

    14:08

    Монитор LG 27MU67 предлагает панель 4K и поддержку технологии AMD FreeSync: Монитор LG 27MU67 оценён в $620

    13:4822

    Загорелся принадлежащий Apple бывший завод GT Advanced Technologies: Повлияет ли пожар на планы Apple — неизвестно

    13:4544

    LG и Sony будут устанавливать на свои планшеты ПО Microsoft : LG и Sony присоединись к программе Microsoft по продвижению Office, OneDrive и Skype

    13:321

    Смартфон HTC One E9sw с экраном типа AMOLED размером 5,5 дюйма замечен в базе данных TENAA: При габаритах 158,7 x 79,7 x 7,64 мм смартфон HTC One E9sw весит 165 г

    13:141

    На сайте TENAA появилась информация о смартфоне Asus ZenFone с платформой MediaTek: Новый смартфон Asus получит платформу с GPU Mali

    12:201

    Слух: в этом году выйдет не одна, а две модели смартфонов Nexus, созданные разными партнерами Google: Выпуск новой модели планшета Google Nexus в этом году не планируется

    11:563

    Стало известно, по каким критериям будет оптимизирована ОС Android M: Выход ОС Android M ожидается в августе

    11:3812

    Начались продажи смартфонов Samsung Galaxy S6 edge Iron Man Limited Edition: C технической стороны Galaxy S6 edge Iron Man Limited Edition не отличается от базовой модели с 64 ГБ флэш-памяти

    11:2856

    Концептуальный электромобиль Audi R8 e-tron получил все необходимое, чтобы обойтись без водителя: Электромобиль Audi R8 e-tron приводится в движение двумя электродвигателями мощностью по 170 кВт

    11:1417

    Фото дня: смартфон начального уровня серии Samsung Z с поддержкой LTE: По предварительным данным, конфигурация Samsung Z2 включает четырехъядерный 32-разрядный CPU

    10:47

    Micromax Canvas Doodle 4 — смартфон с огромным шестидюймовым экраном и устаревшей платформой: Смартфон Micromax Canvas Doodle 4 оценивается в $155

    10:00

    Процессорный охладитель Be Quiet! Dark Rock TF способен отвести 220 Вт мощности: Процессорный охладитель Be Quiet! Dark Rock TF стоит 80 долларов

    09:203

    Голосовой помощник Microsoft Cortana для Android выйдет в июне, а владельцы iPhone смогут загрузить ПО в конце года: Голосовой помощник Cortana объявлен для Android и iOS

    08:3018

    Samsung работает над увеличением плотности аккумуляторов и модулями камер с пиксельной структурой RWB: Будущие модули камер Samsung будут выделяться структурой RWB

    08:0015

    Новые инвестиции ускорят появление продуктов с технологией Ignis Innovation True Vision: Ignis Innovation обещает дисплеи с технологией True Vision уже в следующем году

    08:00

    78,7 млрд долларов — стоимость сделки между Charter Communications и Time Warner Cable: Charter Communications и Time Warner Cable сливаются в компанию New Charter

    07:30

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