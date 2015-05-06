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    6 мая 2015

    Начались продажи смартфонов Xiaomi Mi Note Pro с 4 ГБ ОЗУ и экраном 2К; цена ниже, чем ожидалось: Цена смартфона Xiaomi Mi Note Pro — примерно 485 долларов

    22:0617

    ZTE анонсировала «безрамочный» смартфон Nubia Z9 с множеством новых технологий и немалой стоимостью: Смартфон ZTE Nubia Z9 почти не имеет боковых рамок

    21:2327

    Анонсированы продажи серверов Lenovo System x3850 X6, x3950 X6, Flex System x480 X6 и x880 X6 на процессорах Intel Xeon E7 v3 : Применение процессоров семейства Intel Xeon E7-4800 v3 позволило повысить производительность серверов

    20:03

    Двуногий робот из Орегонского университета впервые вышел на прогулку : Исследователей привлекает способность человека и птиц свободно маневрировать на двух опорах

    19:4026

    Шлем Microsoft HoloLens будет достаточно дорогим удовольствием: Microsoft приобрела Minecraft по большей части из-за работы над HoloLens

    18:5012

    Настольные процессоры Intel Core i5-5675C и Core i7-5775C (Broadwell) уже начали поступать сборщикам ПК: Процессоры Intel Core i5-5675C и Core i7-5775C оснащены GPU Iris Pro 6200

    18:1821

    Компания Cray отчиталась за первый квартал 2015 года — ведущий производитель суперкомпьютеров несет убытки: Первый квартал 2015 года оказался убыточным для компании Cray — чистые потери составили 9,4 млн долларов

    16:19

    Android впервые обошла iOS по рекламному доходу: Как сообщает Opera Mediaworks, на долю Android за указанный выше период пришлось 45,8% общего дохода от мобильной рекламы

    16:109

    Google утверждает, что смартфоны используются для поиска информации активнее, чем все остальные устройства, вместе взятые: Источник добавляет, что Google помещает настольные ПК, ноутбуки, а также всевозможные планшеты и трансформеры в одну категорию

    15:08

    Поставки умных часов Pebble Time начнутся уже в этом месяце: Производство часов Pebble Time стартует через несколько дней

    14:5627

    Представленный смартфон Sony Xperia C4 получил дисплей Full HD и платформу MediaTek MT6752: Смартфон Sony Xperia C4 не имеет защиты от воды

    14:301

    Представлены процессоры Intel Xeon E7 v3 : Семейство процессоров Intel Xeon E7 v3 включает 12 моделей с числом ядер до 18

    13:1223

    Чехол для Apple iPhone 6, разработанный Nikola Labs, использует для питания смартфона энергию излучаемых им радиоволн: Попутно чехол защищает смартфон от механических воздействий и служит индикатором уровня сигнала

    11:5737

    В технологическом институте Джорджии разработали пластырь с микроиглами, предназначенный для прививок: По размеру пластырь напоминает монетку

    10:4419

    В Корнельском университете научились формировать высокооднородные пленки TMD на поверхности 100-миллиметровых подложек: Пленки TMD толщиной три атома открывают новые перспективы в электронике

    09:462

    Facebook уже использует карты Nokia Here, но картографическое подразделение компания не покупала: Facebook не будет покупать карты Nokia Here, но будет их использовать

    09:00

    Смартфон Gionee Elife E8 оснастят огромным экраном AMOLED: Смартфон Gionee Elife E8 получит платформу MediaTek MT6795

    07:408

    Смартфон LG с Windows Phone будет называться Lancet: Смартфон LG Lancet оснастят SoC Snapdragon 410

    07:004

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