  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    18 мая 2015

    Intel и Altera возобновили переговоры о поглощении: Как утверждается, сделка между Intel и Altera может быть заключена в течение ближайших недель

    21:48

    CPU Intel Core i7-5775C (Broadwell) оценен в $500:

    21:4016

    Стали известны спецификации и цена смартфона HTC One ME9, анонс которого ожидается в июне: Запланирован выпуск HTC One ME9 в цветовых вариантах Gold Sepia, Classic Rose Gold и Meteor Gray

    21:208

    Телевизионная приставка Tronsmart T3000 поддерживает Miracast и проводное соединение Ethernet: Приставка Tronsmart T3000 поддерживает трансляцию с помощью Miracast, Apple AirPlay и DLNA

    19:502

    Мини-ПК Dell New Inspiron Micro Desktop основаны на процессорах Intel Bay Trail: Мини-ПК Dell New Inspiron Micro Desktop обойдётся минимум в $180

    18:0610

    Продажи на мобильном рынке Индии снизились впервые за последние 20 лет: К 2016 году в Индии будет суммарно продано более 204 млн смартфонов

    17:321

    HTC не планирует выпускать мини-версию смартфона One M9: HTC не будет выпускать смартфон One mini 3

    15:377

    Sharp сконцентрируется на автомобильном и промышленном сегментах : Sharp хочет выпускать больше экранов для автомобилей

    15:24

    Устройство, корпус которого распечатан на 3D-принтере, может взламывать кодовые замки за считанные секунды: Вам нужно только подсоединить Combo Breaker, после чего он сам сделает всю остальную работу

    15:1118

    Конфигурация ультрабука Eurocom Armadillo 2 может включать 32 ГБ оперативной памяти: Основой ультрабука Eurocom Armadillo 2 служит процессор Intel Core i5-5200U (Broadwell)

    14:137

    Следующее поколение процессорных ядер ARM Cortex-A может увидеть свет уже в будущем году: ARM может анонсировать преемника Cortex-A72 уже через полтора года

    13:5925

    Смартфон Oppo Neo 5s с поддержкой LTE и двух карт SIM замечен в каталоге производителя, стоит 160 евро: В смартфоне Oppo Neo 5s используется аккумулятор емкостью 2000 мА∙ч

    13:534

    Твердотельные накопители M10 M.2 2280 и M10 mSATA пополнили ассортимент Silicon Power: Твердотельные накопители SP M10 M.2 2280 и M10 mSATA характеризуются производительностью 40 000 IOPS

    13:461

    По подсчетам GfK в первом квартале 2015 года было продано смартфонов на сумму 96 млрд долларов: Спрос на смартфоны поддерживается развитием сетей 4G

    13:37

    Стивен Хокинг считает, что люди должны подготовиться к тому моменту, когда компьютеры станут умнее нас: Через 100 лет люди больше не будут являться самыми умными созданиями на нашей планете

    13:1611

    Meizu представила смартфон MX4 Ubuntu Edition: Смартфон Meizu MX4 с Ubuntu Touch наконец-то представлен официально

    13:161

    Объектив Fujinon XF90mmF2 R LM WR оценен в $950: Объектив Fujinon XF90mmF2 R LM WR рассчитан на использование совместно с камерами Fujifilm X формата APS-C

    13:143

    Модуль для создания прототипов S2C Single VU440 Prodigy Logic Module поддерживает FPGA Xilinx Virtex UltraScale 440: Производитель называет S2C Single VU440 Prodigy Logic Module самым маленьким автономным модулем для создания прототипов на базе FPGA

    13:01

    Новый дрон NASA под названием GL-10 располагает десятью двигателями: Дрон GL-10 представляет собой конвертоплан

    13:0011

    Проект Google Glass пополнится «родственными продуктами»: Google расширяет линейку продуктов Glass

    12:542

    Представлена камера Fujifilm X-T10: Продажи Fujifilm X-T10 начнутся в июне

    12:365

    C выходом ОС Windows 10 Mobile все смартфоны будут получать обновления одновременно: Microsoft обещает для новой мобильной ОС одновременные обновления для всех смартфонов

    12:316

    На выпуск самой маленькой метеостанции уже собрано вдвое больше средств, чем было запланировано: Weather Point измеряет температуру и влажность воздуха, солнечный ультрафиолетовый индекс и атмосферное давление

    12:0530

    Согласно внутренним тестам MediaTek, платформа Helio X20 значительно превосходит Snapdragon 810 по энергоэффективности: Платформа MediaTek Helio X20 отличается весьма умеренным нагревом

    12:004

    В LG Display рассчитывают, что выпуск панелей OLED станет прибыльным в ближайшие годы: Компания LG Display готова увеличить инвестиции, если увидит, что спрос на телевизоры OLED растет

    11:4411

    Смартфон Micromax Canvas Nitro 2 практически не отличается от предшественника: Смартфон Micromax Canvas Nitro 2 получил платформу MediaTek MT6592

    11:00

    Huawei работает над собственной мобильной системой Kirin OS, которую могут показать уже осенью: Kirin OS — собственная операционная система Huawei для смартфонов и планшетов

    10:004

    Изображения беззеркальной камеры Panasonic Lumix DMC-G7 появились за несколько часов до ее анонса: Камера Panasonic Lumix DMC-G7 позволит снимать видео 4К и делать фотоснимки прямо в процессе видеосъемки

    09:599

    Модные бренды подали в суд Alibaba за контрафактную продукцию: В заявлении Alibaba по поводу иска сказано, что компания сотрудничает с многочисленными брендами, помогая им защитить свои права

    09:292

    Fujitsu Arrows NX F-04G — смартфон с защитой от воды и сканером радужной оболочки глаза: Смартфон Fujitsu Arrows NX F-04G оснащён сканером радужки

    09:108

    Atmoph Window — 27-дюймовый дисплей в роли виртуального окна: Получить Atmoph Window можно за $400

    08:3017

    Apple приписывают покупку компании Coherent Navigation, специализирующейся на технологиях навигации (обновлено: Apple подтвердила покупку): Система iGPS дополняет сигналы GPS сигналами со спутников Iridium

    08:301

    Западноевропейский рынок планшетов за год сократился на 10,5%: Аналитики IDC определили, какие планшеты пользуются растущим спросом в Западной Европе

    08:00

    Samsung хочет работать с Microsoft над HoloLens: Samsung интересуется шлемом HoloLens

    08:0014

    Внешний аккумулятор Huawei ёмкостью 13 000 мА·ч оценён в $22: Huawei выпустила недорогой и очень ёмкий внешний аккумулятор

    07:205

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018