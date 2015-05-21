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    21 мая 2015

    Смартфон ZTE Nubia Z9 mini пока продается только на индийском сайте Amazon и стоит больше, чем ожидалось: Емкость аккумулятора ZTE Nubia Z9 mini равна 3000 мА∙ч

    20:017

    В твердотельных накопителях OCZ Z-Drive 6000 объединены технологии PCIe и NVMe: В серию вошли модели Z-Drive 6000 SFF, Z-Drive 6300 SFF и Z-Drive 6300 AIC

    19:4013

    LiteOS — операционная система Huawei для сегмента интернета вещей, которая занимает всего 10 КБ памяти: Huawei LiteOS — самая компактная операционная система

    19:3315

    «Пилюля с микроиглами» может заменить уколы: Как утверждается, разработкой уже заинтересовались фармацевтические компании

    19:0117

    Lenovo 17TV 55i — 3D-телевизор с 55-дюймовой панелью и кадровой частотой 128 Гц, стоимостью всего $645: Телевизор Lenovo 17TV 55i располагает портом HDMI 2.0

    18:4720

    Стыковочная станция Apple iPhone Lightning Dock стоит $39: Оснащение дока Apple iPhone Lightning Dock включает аудиовыход

    18:3348

    Смартфон Moto X третьего поколения будет поддерживать карты памяти microSD: Смартфон Moto X третьего поколения получит фронтальную вспышку

    18:31

    Компания Horizon Unmanned Systems разрабатывает дрон на водородных топливных элементах: Компания Horizon Unmanned Systems готовит водородный дрон

    18:169

    Блоки питания серии Raidmax XT относятся к начальному уровню: В серию Raidmax XT вошли блоки питания RX-300XT, RX-400XT и RX-500XT мощностью 300, 400 и 500 Вт соответственно

    17:52

    Google ищет партнера для выпуска смартфона Nexus нового поколения: Партнером Google по выпуску смартфонов Nexus нового поколения может стать китайская компания

    17:2324

    Водоблоки EK Water Blocks Supremacy EVO X99 оптимизированы для процессоров Intel в исполнении LGA2011-v3: Модификация с пластиковой верхней крышкой EK-Supremacy EVO X99 – Nickel стоит 59 евро

    17:07

    Мини-ПК Zotac RI323 и RI531 новой линейки Zbox R способны принять два накопителя формата 2,5 дюйма: Мини-ПК Zotac Zbox RI323 и RI531 основаны на процессорах Intel Broadwell

    16:47

    PayPal обвиняют в обманном ведении бизнеса и требуют выплаты 25 млн долларов: Бюро финансовой защиты потребителей США подало жалобу на PayPal

    16:063

    LG Display демонстрирует 55-дюймовую панель OLED толщиной менее миллиметра (обновлено: добавлено фото): Ближайшие планы LG Display включают увеличение объема выпуска панелей OLED для телевизоров в третьем квартале

    15:16112

    Создатели смартфона с двумя экранами Yotaphone 2 собрали запланированную сумму на Indiegogo всего за два часа: За два дня проект Yotaphone 2 профинансирован на 279%

    15:1311

    Новые роботы-протезы Proprio Foot, управляемые силой мысли, проходят клинические испытания: Фактически, Proprio Foot - это носимый робот, который оснащен сенсорами и алгоритмами, автоматически меняющими угол наклона искусственной ступни

    15:045

    Google добавила в браузер Chrome Beta поддержку Web MIDI : Бразуер Chrome научился работать с MIDI-устройствами

    14:54

    Microsoft разрабатывает «мессенджер» Flow для iOS: Microsoft занимается разработкой собственного приложения для мгновенного обмена сообщениями

    14:371

    На изготовление кожаной обивки смартфона LG G4 уходит 12 недель: Для изготовления кожаной обивки задней панели LG G4 используется только высококачественная коровья кожа

    14:249

    Влагозащищенный смартфон Sharp Aquos Crystal 2 оснащен экраном размером 5,2 дюйма без рамки: В Японии смартфон Sharp Aquos Crystal 2 появится в продаже в середине июля

    12:1233

    Серию SSD Innodisk 3ME3 пополнили модели без памяти DRAM, обеспечивающие повышенную целостность данных: Список новинок включает модели типоразмеров mSATA, M.2, SATADOM, CFast и SATA Slim

    11:182

    Elephone P8000 — смартфон с дактилоскопом, огромной АКБ и поддержкой большинства диапазонов 4G, стоимостью $210: Смартфон Elephone P8000 основан на SoC MediaTek MT6753

    11:008

    Запись в UAprof подтверждает предварительные сведения о разрешении экрана смартфона Galaxy S6 Active: Учитывая, что профиль Galaxy S6 Active появился на сайте производителя, ждать анонса остается недолго

    10:56

    MSI отрицает ведение переговоров с Lenovo касательно продажи бизнеса игровых ноутбуков: MSI не будет продавать своё подразделение по выпуску игровых ноутбуков

    10:30

    Lenovo отчиталась за последний квартал 2014/2015 финансового года и год в целом: За год Lenovo удалось получить рекордный доход в размере 46,3 млрд долларов

    10:15

    Процесс разборки смартфона LG G4 достаточно прост : Смартфон LG G4 несложно разобрать

    10:107

    Мобильное устройство в усиленном исполнении Motorola Solutions LEX L10 поддерживает LTE: В оснащение Motorola Solutions LEX L10 входит тангента и два громкоговорителя мощностью по 1 Вт

    09:505

    В конце месяца NHK впервые покажет спутниковое телевещание в формате 8K Super Hi-Vision: Пробное вещание в новом формате NHK рассчитывает начать в 2016 году

    09:2922

    Смартфон Samsung Galaxy A8 оснастят сканером отпечатков пальцев: Смартфон Samsung Galaxy A8 получит дактилоскоп

    09:1014

    Globalfoundries предлагает 28-нанометровый техпроцесс для выпуска однокристальных систем со встроенными радиочастотными цепями: Тестирование в кремнии показало работоспособность цепей, изготавливаемых по новому техпроцессу, на частотах до 310 ГГц

    08:30

    Сеть заведений общественного питания KFC предложила своим посетителям «одноразовые» Bluetooth-клавиатуры: KFC провела акцию, предлагая посетителям одноразовые клавиатуры

    08:2013

    Microsoft считает, что ручки, тетради и школьная доска — устаревшие инструменты обучения: Microsoft хочет перевести школы на планшеты

    08:0023

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