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    29 мая 2015

    Apple купила молодую немецкую компанию Metaio, занимающуюся дополненной реальностью: Зачем Apple понадобилась компания Metaio?

    20:568

    Камерой смартфона Gionee Elife E8 можно будет делать снимки разрешением до 100 Мп: На новом изображении смартфон Gionee Elife E8 показан одновременно спереди и сзади

    20:3918

    Рост рынка смартфонов в этом году будет почти втрое меньше, чем в прошлом, считают в IDC: В 2015 году рынок смартфонов вырастет всего на 11,3%, полагают аналитики IDC

    20:09

    Google представила операционную систему Android M: ОС Android M получила множество интересных новшеств

    19:5455

    Аналитики IDC считают, что выход Windows 10 не остановит сокращение рынка ПК: В этом году рынок ПК сократится на 6,2%, полагают эксперты IDC

    19:372

    Мини-ПК Zotac Zbox nano CI521 оснастили процессором Intel Core M-5Y10c: Мини-ПК Zotac Zbox nano CI521 позволяет установить два накопителя

    18:4519

    Накопитель PNY HP v150w защищён от влаги: Накопитель PNY HP v150w доступен в модификации объёмом 128 ГБ

    18:08

    Вдохновившись поступком Tesla, компания Ford сделала общедоступным портфель патентов, касающихся электромобилей: Ford открывает доступ для патентов, касающихся электрических авто

    17:513

    Компания Everdisplay показала прототипы восьмидюймовых дисплеев AMOLED: Everdisplay рассчитывает предложить восьмидюймовые дисплеи AMOLED автопроизводителям

    17:126

    Samsung уже работает над проектом Project Valley, который представляет собой гибкий смартфон: Samsung Project Valley — проект смартфона, который можно будет изогнуть или сложить

    17:0318

    Умные часы Swatch будут поддерживать некоторые платёжные системы: Умные часы Swatch выйдут летом

    16:517

    Reserve Strap — ремешок для Apple Watch с собственным аккумулятором, использующий инженерный порт часов: Ремешок Reserve Strap для часов Apple стоит $250

    16:2429

    Глава Sony Mobile поклялся к концу текущего финансового года вернуть подразделение к прибыльности: Sony Mobile сократит ассоритмент и уйдёт с некоторых рынков

    16:0210

    Samsung намерена через пять лет вывести на рынок телевизоры с панелями QLED : Samsung взяла курс на технологию QLED

    15:456

    Робот BRETT учится методом проб и ошибок: Участники проекта рассчитывают существенно усовершенствовать технологию самообучения в ближайшие годы

    15:1232

    Названы цены на планшет Lenovo ThinkPad 10 и принадлежности для него: Планшет Lenovo ThinkPad 10 можно будет укомплектовать пером ThinkPad Pen Pro

    13:2024

    Ховерборд, созданный канадским инженером, установил новый рекорд Гиннесса: Создатель надеется получить разрешения всех необходимых органов и запустить эту модель в производство

    13:1728

    Рынок серверов в первом квартале 2015 года вырос на 17,2%, подсчитали аналитики IDC: Лидером рынка серверов остается компания HP

    12:37

    Анонсирован выпуск серии ПК с пассивным охлаждением Logic Supply ML600 : Сроки начала продаж и цены ПК с пассивным охлаждением Logic Supply ML600 производитель не приводит

    11:4512

    Avago Technologies покупает Broadcom за 37 миллиардов долларов: 17 миллионов будут погашены деньгами, 20 миллионов — акциями

    11:1310

    Cool Glass One — китайская альтернатива умным очкам Google Glass, которая стоит в несколько раз меньше: В правой дужке Cool Glass One находится тачпэд и другие органы управления

    10:534

    Сетевое хранилище QNAP TS-453mini рассчитано на четыре накопителя, которые загружаются сверху: Интересной особенностью хранилища QNAP TS-453mini является возможность его использования в качестве ПК

    10:235

    На Computex 2015 будет представлена серия потребительских твердотельных накопителей OCZ Trion 100: В OCZ Trion 100 будет использоваться фирменный контроллер Toshiba Alishan

    09:593

    В Сети появились первые «живые» фото смартфона Xiaomi Redmi Note 2: Смартфон Xiaomi Redmi Note 2 получит металлическую рамку

    08:002

    До конца года MediaTek расширит свой штат на 2000 сотрудников: MediaTek значительно увеличит свой штат до конца года

    08:00

    Сервис Motorola Moto Maker стал доступен в Китае: Lenovo запустила сервис Moto Maker на родном рынке

    07:20

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