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    3 мая 2015

    Производитель называет WorldViz VizMove первым корпоративным решением для виртуальной реальности, сразу готовым к использованию: Цену VizMove производитель сообщает по запросу

    16:171

    Защищенный планшет Getac F110 и защищенный трансформируемый ноутбук Getac V110 переведены на платформу Broadwell: На выбор доступны конфигурации Getac F110 и Getac V110 с процессорами Intel Core i5-5200U, i5-5300U, i7-5500U и i7-5600U

    15:144

    Ожидается, что Google сообщит дату выхода Android 6.0 на мероприятии Google I/O 2015: Предварительно, выход Android 6.0 состоится в октябре-ноябре 2015

    14:015

    Попытка Foxconn инвестировать в Sharp закончилась ничем: Компания Sharp недавно получила заем в размере 1,68 млрд долларов от группы инвесторов

    13:552

    Слух: в Сеть утекли характеристики флагманских смартфонов Lumia Cityman и Lumia Talkman: Появления новых смартфонов в продаже ожидается во второй половине года

    13:4520

    В базе данных TENAA смартфону ZTE Nubia Z9 приписана тактовая частота 3,5 ГГц и объем ОЗУ 8 ГБ: Спецификации смартфона ZTE Nubia Z9 в базе данных TENAA отличаются от ранее опубликованных

    12:079

    Толщина объектива MS-Optical Perar 21mm f/4.5 MC Super Wide Triplet — 5,2 мм: Объектив MS-Optical Perar 21mm f/4.5 MC Super Wide Triplet оснащен креплением Leica M, но с помощью переходника его можно использовать с камерами Sony E

    10:1822

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