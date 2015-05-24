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    24 мая 2015

    Смартфон LG G4 с поддержкой двух карт SIM появился в продаже на некоторых рынках: Смартфон LG G4 с поддержкой двух карт SIM уже можно купить

    17:0819

    Умные часы ReVault оснащены 32 либо 128 ГБ флэш-памяти и могут выступать в качестве замены облачного хранилища: Создатели часов ReVault предлагают использовать их устройство для хранения данных

    16:4010

    HP продала Китаю контрольный пакет акций серверного подразделения H3C: HP продала большую часть подразделения H3C компании Tsinghua Holdings

    16:074

    Стало известно, какие объективы Nikon собирается первыми клонировать компания Yongnuo: Всего до конца 2015 года Yongnuo планирует выпустить копии трех объективов Nikon

    15:1716

    Увеличение числа публикаций о 3D-карте Nvidia GeForce GTX 980 Ti указывает на скорый анонс: По производительности 3D-карта Nvidia GeForce GTX 980 Ti разместится между моделями GTX 980 OC и GTX Titan X

    13:293

    Nvidia снова пробует заблокировать возможность разгона GPU серии GeForce GTX 900M: И снова под давлением общественности возвращает возможность разгона

    13:015

    Корпус для внешнего накопителя Sharkoon QuickStore Portable USB 3.1 рассчитан на HDD или SSD типоразмера 2,5 дюйма: Корпус для внешнего накопителя Sharkoon QuickStore Portable USB 3.1 комплектуется кабелем USB 3.1

    11:527

    Samsung запатентовала экзоскелет, который может помочь рабочим и солдатам: Это подтверждает то, что Samsung продолжает экспериментировать и искать пути выхода на новые рынки

    11:4827

    В YouTube добавили возможность проведения живых трансляций с частотой 60 кадров в секунду: Очевидно, что преимущества данного нововведения оценят те, кто любит смотреть в прямом эфире спортивные мероприятия, демонстрации геймплея компьютерных игр

    11:151

    Mozilla уже не хочет выпускать 25-долларовые смартфоны: Одним из направлений дальнейших работы названо добавление в Firefox OS совместимости с приложениями для ОС Android

    11:1411

    Слух: в iOS 9 появится приложение Home для управления умными домашними устройствами: Home будет делать для HomeKit то же самое, что приложение Health делает для HealthKit

    11:011

    На основателя компании Oculus VR подали в суд, обвиняя его в присвоении конфиденциальной информации: Истец рассчитывает на компенсацию ущерба, причиненного действиями ответчика

    10:547

    Biostar обещает показать на Computex 2015 системные платы на чипсетах серии Intel 100: Другой изюминкой экспозиции Biostar должна стать модель Gaming Z97X

    10:152

    На крыше штаб-квартиры Intel появилось 58 ветряков: Каждая турбина весит около 13,6 кг и установлена на опоре высотой около 2 м

    09:2635

    Объектив Meyer Optik Goerlitz Trioplan f/2.8 100mm будет выпущен в современном варианте: По предварительным данным, объектив будет стоить 1400 евро

    08:518

    Аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч и ОС Android 5.0 стали основными изюминками дешёвого смартфона ZTE Q519T: Смартфон ZTE Q519T получил платформу MediaTek MT6735

    08:0014

    Блоки питания FSP Hydro G имеют сертификат 80 Plus Gold: Блоки питания FSP Hydro G комплектуются сменными логотипами разных цветов

    07:501

    Твердотельные накопители Memblaze PBlaze4, соответствующие спецификации NVMe 1.1, в режиме чтения демонстрируют скорость до 4 ГБ/с: В накопителях Memblaze PBlaze4 используются контролеры PMC Flashtec со встроенной поддержкой NVMe

    07:34

    Технология Imagination OmniShield выводит информационную безопасность в SoC на новый уровень: Изменение в моделях использования устройств с сетевым подключением требует нового подхода к безопасности

    07:21

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