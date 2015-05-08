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    8 мая 2015

    Canon признает наличие бракованных датчиков изображения в камерах EOS Rebel T6s и EOS Rebel T6i, обещая устранять брак бесплатно: Дефект может наблюдаться в камерах EOS Rebel T6s и EOS Rebel T6i, серийные номера которых начинаются с 01 и 02

    20:3714

    Смартфон Oppo R7 будет стоить около $480: Ожидается, что смартфон Oppo R7 будет представлен 20 мая

    19:544

    Дизайнеры флэшек Apacer AH155 и AH112 не стали усложнять: Модель Apacer AH155 доступна объемом до 64 ГБ, AH112 — до 32 ГБ

    19:4318

    Компания EK Water Blocks выпустила серию наборов EK-KIT L 2.0, предназначенных для самостоятельной сборки СВО для процессоров: Цена набора EK-KIT L120 R2.0 — 245 евро, EK-KIT L240 R2.0 — 260 евро, EK-KIT L360 R2.0 — 280 евро

    19:207

    Через несколько дней Samsung представит платформу Artik, нацеленную на сегмент Интернета вещей: Платформа Samsung Artik позволит сделать бытовую технику умнее

    17:18102

    Uber предлагает Nokia $3 млрд за карты Here: Как утверждает New York Times, еще одной заинтересованной компанией является Uber Technologies, которая предложила за сервис 3 млрд долларов

    14:433

    Стоимость новой фабрики Samsung составит 14,4 млрд долларов: Samsung строит свою самую дорогую фабрику

    14:2720

    Microsoft называет Windows 10 последней версией Windows. ОС превратится в сервис: В данный момент в Редмонде уверены, что после Windows 10 свет не увидит новых номерных версий ОС, разработчики намереваются превратить Windows в сервис и постоянно обновлять Windows 10

    14:1831

    MediaTek инвестировала средства в Meizu : MediaTek стала инвестором Meizu

    14:12

    Компания Nvidia отчиталась за первый квартал 2016 финансового года — по сравнению с предшествующим кварталом прибыль упала на 31%: Доход Nvidia за отчетный период составил 1,15 млрд долларов

    13:263

    EK Water Blocks выпускает комплект водоблоков для системной платы Gigabyte X99 SOC Champion: Цена набора EK-FB KIT GA X99-SOC Champion – Nickel, вне зависимости от разновидности, примерно равна 115 евро

    12:46

    В серию Intel DC S3510 вошли твердотельные накопители объемом до 1,6 ТБ: На накопители Intel DC S3510, предназначенные для OEM, распространяется действие пятилетней гарантии

    12:227

    Названа цена OnePlus Two: $400 за смартфон на SoC Snapdragon 810 с экраном 2К: По предварительным данным, OnePlus Two будет иметь 4 ГБ оперативной памяти и экран WQHD

    11:5018

    AMD будет указывать порядковый номер поколения процессоров: Указание номера поколения облегчает комплектацию и сборку систем — как энтузиастами, так и системными интеграторами

    11:0810

    FAA запускает программу Pathfinder, в рамках которой компании будут тестировать дроны за пределами видимости пилота: В программе FAA Pathfinder участвуют CNN, PrecisionHawk и BNSF Railway

    08:00

    Ноутбук Gigabyte P55K оснащен 3D-картой Nvidia GeForce GTX 965M: Gigabyte P55K оснащен процессором Intel Core i7-4720HQ (Haswell)

    07:358

    В конфигурацию платформы MediaTek Helio X20 (MT6797) войдёт GPU Mali-T880 MP4: SoC MediaTek Helio X20 (MT6797) не будет поддерживать оперативную памяти DDR4

    07:102

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