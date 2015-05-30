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    30 мая 2015

    Project Vault — разработанное Google ATAP устройство в виде карты microSD для защиты пользовательских данных : Google Project Vault — карты microSD с процессором ARM, модулем NFC и ОС реального времени

    19:24

    Стало известно коммерческое название 3D-карты AMD Fiji XT: Схватиться с Nvidia GeForce GTX Titan X предстоит модели AMD Radeon Fury

    19:1217

    Sony покупает компанию Optical Archive: Sony рассчитывает объединить свой производственный опыт с разработками Optical Archive

    18:194

    Функция Smart Lock for Passwords, появившаяся в Android M, позволит системе запоминать логины и пароли для стороннего ПО: Функция Smart Lock for Passwords в Android M упростит использование сторонних приложений

    17:216

    В версии Android M Developer Preview присутствует скрытая функция мультиоконного режима: ОС Android 6.0 может получить поддержку мультиоконного режима

    17:004

    В компании TSMC уверены, что заказы на выпуск 10-нанометровых SoC Apple A10 в 2016 году достанутся ей, а не Samsung: Пробный выпуск 10-нанометровой продукции в TSMC рассчитывают начать до конца текущего года

    16:4817

    В рамках проекта Project Soli подразделение Google ATAP предлагает использовать миниатюрные радары для управления техникой: Project Soli — проект Google ATAP по использованию радаров для жестового управления

    16:476

    Asus анонсирует серверы на платформе Cavium ThunderX (ARM): Поставки серверов и плат с двумя процессорными разъемами Asus обещает начать в четвертом квартале

    15:4310

    Смартфон Samsung SM-G9198 получит платформу Snapdragon 808 и ОС Android 5.1.1 : Смартфон Samsung SM-G9198 оснастят 2 ГБ ОЗУ

    15:3614

    ZTE Overture 2 — смартфон оператора Cricket Wireless с Android 5.0 и стоимостью всего $50: Смартфон ZTE Overture 2 получил 1 ГБ ОЗУ

    15:242

    Создан миниатюрный биосенсор, имплантируемый под кожу, и способный отслеживать концентрацию различных веществ в крови: Новый датчик поможет без анализов отслеживать уровень глюкозы, холестерина и концентрацию некоторых препаратов

    14:369

    Американские учёные создали микросхему на органической подложке из нанофибрилла целлюлозы: Создана микросхема на подложке из CNF

    14:105

    Смартфоны Huawei Honor 7 и Honor 7 Plus будут основаны на платформе Kirin 935: Смартфоны Huawei Honor 7 и Honor 7 Plus получат пятидюймовые экраны Full HD

    13:15

    3D-карта EVGA GeForce GTX Titan-X Hybrid оснащена гибридным охладителем: Графический процессор EVGA GeForce GTX Titan-X Hybrid разогнан производителем

    11:562

    Специалисты IDC прогнозируют сокращение рынка планшетов в 2015 году: По мнению аналитиков IDC, рынок планшетов и гибридных компьютеров «2-в-1» в 2015 году сократится на 3,8%

    11:36

    Разработка FlexEnable делает возможным серийный выпуск гибких цветных органических жидкокристаллических дисплеев: Замена стекла пластиком в жидкокристаллических дисплеях открывает головокружительные перспективы

    11:222

    Sigma планирует использовать датчик Foveon X3 в зеркальных камерах: В датчике Foveon X3 пиксели, отвечающие за восприятие цветовых составляющих света, расположены слоями, а не рядом друг с другом

    10:5314

    Рынок оборудования WLAN в первом квартале 2015 года показал признаки замедления: По подсчетам IDC, рынок WLAN по сравнению с прошлым годом вырос всего на 0,6%

    09:59

    Система охлаждения GeIL Cyclone 3 предназначена для модулей памяти : Система охлаждения GeIL Cyclone 3 имеет два универсальных регулируемых крепления

    09:211

    Часы Pebble Time — лучшие в своём классе, по версии iFixit: Часы Pebble Time заработали у iFixit девять баллов

    08:109

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