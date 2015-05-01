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    1 мая 2015

    Бюджетный смартфон Lenovo A3900 наделили производительной платформой, но ограничили объём ОЗУ: Смартфон Lenovo A3900 оценили в $80

    18:5912

    Корпуса Xigmatek Nebula C лишились рояльного лака, но заполучили яркие варианты расцветки: Корпуса Xigmatek Nebula C доступны в шести вариантах расцветки

    18:464

    Прошедший финансовый год принёс Sony 1 млрд долларов убытка: За год Sony продала 39,1 млн смартфонов

    12:4616

    Второй по доле рынка производитель датчиков изображения будет продан за 1,9 млрд долларов: По мнению руководства OmniVision, так компания получит возможность дальнейшего развития

    12:391

    В камерах Canon EOS 760D и 750D обнаружены бракованные датчики изображения : Датчики шести из примерно двадцати камер Canon EOS 760D и 750D, полученных LensRentals, были усеяны точками

    12:0023

    Смартфон Huawei G Play Mini без контракта стоит 229 евро: Смартфон Huawei G Play Mini представлен в Италии

    11:383

    Представлена беспроводная стыковочная станция Dell Wireless Dock: Док Dell Wireless Dock предназначен для мобильных компьютеров с беспроводным интерфейсом Intel Tri–Band Wireless–AC 17265

    11:1718

    Внешний жесткий диск Apacer AC330 оснащен интерфейсом USB 3.0: Накопители Apacer AC330 предложены объемом 500 ГБ и 1 ТБ

    10:532

    По итогам первого квартала 2015 года лидером рынка смартфонов остается компания Samsung: Доля Samsung на рынке смартфонов за год сократилась с 30,7% до 24,5%

    10:328

    3MF Consortium ставит своей целью развитие технологий объемной печати: Организаторами 3MF стали компании Dassault Systemes; FIT AG/netfabb, Microsoft, HP, Shapeways, SLM Solutions Group и Autodesk

    10:041

    Смартфон Asus ZenFone 2 будет доступен в модификации со 128 ГБ флэш-памяти: Asus расширила линейку смартфонов ZenFone 2 новой модификацией

    08:309

    Intel преобразовывает подразделение по разработке новых продуктов для исследования новых направлений: Intel создаёт подразделение New Technology Group

    08:00

    Новинки eInfochips должны ускорить разработку твердотельных накопителей с поддержкой NVMe: Инструменты для разработки, предлагаемые eInfochips, соответствуют спецификации NVMe 1.2

    07:30

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