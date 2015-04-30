  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    30 апреля 2015

    Специалисты ABI Research изучили компоненты на основной плате Apple Watch: В часах Apple Watch можно встретить микросхемы Broadcom, Dialog, NXP, AMS, IDT, Elpida, SanDisk, Toshiba, STM и ADI

    23:1517

    Philips BDM3270QP — 32-дюймовый монитор с панелью AMVA и стоимостью 700 евро: Монитор Philips BDM3270QP предлает функциональную подставку

    20:3015

    По итогам прошлого года Sony занимает более 40% рынка датчиков изображения: Каждый смартфон iPhone 6 с двумя камерами приносит Sony около 20 долларов

    19:18

    В линейке карт расширения Transcend JetDrive Lite для MacBook появились модели с объемом памяти 256 ГБ: Данное решение позволяет увеличить доступное место для хранения данных, не утяжеляя компьютер

    19:0712

    GoPro покупает компанию Kolor, специализирующуюся на виртуальной реальности и сферических панорамах: В результате сделки все сотрудники Kolor вольются в коллектив GoPro

    18:571

    В Великобритании начат прием заказов на смартфоны LG G4, благодаря чему стала известна цена: Аппарат без привязки к оператору в вариантах Metallic Gray и Gold стоит 500 фунтов стерлингов

    17:235

    Серию Cooler Master CM Storm Swift-RX пополнил коврик размерами 900 x 360 мм: Цена Swift-RX XL — 30 евро

    16:387

    Разработчики смогут портировать приложения для Android и iOS на Windows 10: В компании уверены, что такая возможность приведет к появлению большого количества популярных приложений в Windows Store

    14:173

    Преемника Internet Explorer назвали Microsoft Edge: Также было опубликовано официальное рекламное видео, которое вы можете посмотреть в данной заметке

    14:066

    Прошло 10 лет с момента появления на YouTube первого видео: Менее, чем через два года после основания YouTube был куплен компанией Google за 1,65 млрд

    13:502

    Появились первые результаты тестов производительности процессоров Intel Skylake-S: В среднем процессоры Intel Skylake-S превосходят процессоры Intel Haswell на 15%

    13:2252

    Представлен смартфон Microsoft Lumia 430 стоимостью около 80 долларов: Четырехдюймовый экран Microsoft Lumia 430 имеет разрешение 480 x 800 пикселей

    13:0422

    ON3 PowerCliq — защитный чехол, дополнительный аккумулятор и беспроводная гарнитура для смартфона Apple iPhone 6: Для серийного выпуска ON3 PowerCliq необходимо собрать 50 000 долларов

    12:569

    Монитор BenQ XR3501 с изогнутым 35-дюймовым экраном с соотношением сторон 21:9 привлечет любителей гоночных симуляторов — полагает производитель: Разрешение экрана BenQ XR3501 — 2560 x 1080 пикселей

    12:357

    Unity сообщила о поддержке Microsoft HoloLens: Обе компании стремятся к тому, чтобы технологии Unity стали удобным решением для разработки под HoloLens

    12:26

    Системная плата Gigabyte X99-SLI оснащена семью слотами PCIe и восемью слотами для модулей памяти DDR4: Системная плата Gigabyte X99-SLI поддерживает память вплоть до DDR4-3333

    12:205

    В 2020 году объем рынка систем автоматизации для умного дома достигнет 34 млрд долларов: В 2020 году наибольшая доля дохода от продаж систем автоматизации для умного дома будет приходиться на Северную Америку

    11:481

    В одном из ключевых компонентов Apple Watch был обнаружен заводской дефект, приводящий к поломке часов: Дефектные компоненты были выпущены китайской компанией AAC Technologies Holdings

    10:3856

    Patriot Memory анонсирует продажи флэшек с разъемом USB Type-C : Накопители будут выпускаться объемом 32 и 64 ГБ

    10:188

    Microsoft продемонстрировала впечатляющие возможности HoloLens в ходе Build 2015: В ходе Build 2015 Microsoft провела новую впечатляющую демонстрацию возможностей устройства, в частности, была показана совместимость HoloLens с браузерами

    10:1312

    Умные часы TAG Heuer с платформой Intel и ОС Android Wear обойдутся покупателям в $1400: Умные часы TAG Heuer стоит ожидать осенью

    08:005

    За прошедший квартал LG продала рекордное для себя количество смартфонов — 15,4 млн единиц: LG отчиталась о прошедшем квартале

    08:003

    Партнёрство Cуanogen и OnePlus подходит к концу: OnePlus более не будет использовать платформу CyanogenMod

    07:004

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    апрель
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018