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    20 апреля 2015

    Твердотельные накопители Patriot Ignite M2 типоразмера M.2 оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с и стоят меньше доллара за гигабайт: В накопителях Patriot Ignite M2 используются контроллеры Phison S10 и флэш-память типа MLC NAND

    21:3516

    В Норвегии прекратят национальное FM-вещание в 2017 году: В Норвегии выполнены условия, необходимые для отказа от FM-вещания

    20:471

    Kittson может стать последней микроархитектурой процессоров Intel Itanium: Intel пока не бросает архитектуру IA-64, но процессор Kittson решено выпускать по нормам 32, а не 22 нм

    20:1013

    OnePlus отменила систему приглашений для желающих купить OnePlus One. OnePlus Two стартует в третьем квартале: Видимо, это и есть тот самый анонс, которым нас дразнили на выходных

    18:4521

    Самому известному закону полупроводниковой отрасли исполнилось 50 лет: Intel отмечает юбилей закона Мура

    18:437

    Два года назад Google чуть было не купила Tesla : По информации источника, тогда, в марте 2013-го, Маск просто позвонил своему другу Ларри Пэйджу (Larry Page), который возглавляет Google, и предложил ему выкупить Tesla

    18:177

    В The New York Times создали «слушающий стол»: Инженеры хотят сделать так, чтобы стал точно понимал, какая часть информации является важной, а какая нет

    13:3115

    Cyanogen заключает соглашение с Microsoft и внедряет сервисы последней в Cyanogen OS: Программное обеспечение Microsoft будет интегрировано в Cyanogen OS

    13:008

    В японской компании Memory-Tech придумали, как повысить качество изготовления Audio CD: Серийный выпуск продукции по технологии UHQCD уже начат

    12:3779

    Механическая игровая клавиатура Rapoo Vpro V800 основана на клавишах Kailh Yellow: Механическая игровая клавиатура Rapoo Vpro V800 стоит 120 евро

    12:308

    Огромный смартфон LeTV Max с дисплеем диагональю 6,33 дюйма выделяется практически максимальными на сегодняшний день характеристиками: Смартфон LeTV Max получил 21-мегапиксельную камеру Sony

    11:5518

    ARM Holdings обещает увеличить автономность носимых устройств на 60%: Работа при напряжении ниже 1 В позволяет радиомодулю потреблять энергию крохотными порциями, что значительно повышает время работы устройства

    11:132

    До конца апреля EVGA будет комплектовать две модели 3D-карт серии GTX 970 бесплатными пластинами, закрепляемыми на тыльной стороне печатной платы: Металлическая пластина защищает компоненты и участвует в их охлаждении, повышает механическую прочность и улучшает внешний вид 3D-карты

    10:435

    Представлен водонепроницаемый смартфон Sony Xperia Z4 толщиной 6,9 мм: Смартфон Sony Xperia Z4 весит 144 г

    10:2848

    Корпус Cooltek GT-05 рассчитан на платы типоразмера microATX: Цена GT-05 примерно равна 50 евро

    10:051

    Смартфон LeTV One Pro оснастили 4 ГБ ОЗУ LPDDR4 и портом USB 3.0 Type-C: Смартфон LeTV One Pro получил SoC Snapdragon 810

    10:005

    LeTV One — смартфон с платформой MediaTek Helio X10, 3 ГБ ОЗУ и разъёмом USB Type-C, стоимостью $240: Смартфон LeTV One получил металлическое шасси

    08:309

    LG 31MU97Z — первый монитор 4K с парой портов Thunderbolt 2: Монитор LG 31MU97Z имеет разрешение 4096 х 2160 точек

    07:5013

    BlackBerry снизила стоимость практически всех актуальных смартфонов в своём ассортименте: Смартфоны BlackBerry стали ощутимо дешевле

    07:108

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