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    9 апреля 2015

    Камера Canon EOS XC10 позволяет снимать видео 4K и фото разрешением 12 Мп: Интересной особенностью конструкции Canon EOS XC10 является вращающаяся рукоятка

    21:2222

    Продажи поддерживающих LTE смартфонов Huawei SnapTo стоимостью $180 стартуют через неделю: Основой смартфона Huawei SnapTo служит SoC Qualcomm Snapdragon 400 (MSM8926)

    19:586

    Анонсированы продажи 24-дюймового контрольного дисплея 4K Canon DP‑V2410: Продажи мониторов Canon DP‑V2410 в Европе начнутся в четвертом квартале этого года

    19:433

    В сети появился 3D-эскиз платы Colorful iGame Z170 на чипсете Intel Z170 Express: Плата Colorful iGame Z170 будет оснащена процессорным гнездом LGA 1151

    19:236

    Видео дня: умные часы Apple Watch: Умные часы Apple Watch получились интересными, но без недостатков не обошлось

    18:1054

    HTC ответила на вопрос по поводу доступности ОС Windows Phone 10 для модели HTC One M8: И пообещала длительный срок поддержки этой модели

    18:082

    На системных платах MSI N3050I ECO, N3150I ECO и N3700I ECO типоразмера mini-ITX установлены процессоры Intel Braswell: Ключевые компоненты системных плат MSI N3050I ECO, N3150I ECO и N3700I ECO прошли тесты MIL-STND-810G

    17:4714

    Дрон DJI Phantom 3 способен улететь от владельца на расстояние до двух километров и самостоятельно вернуться: Изделие подходит как обеспеченным новичкам, так и опытным пилотам и операторам

    17:1514

    Робот mBot научит детей основам программирования, электроники и робототехники.: Заявленная цена в $49 не кажется высокой, особенно если вы подумываете над тем, как приобщить ребенка к чему-то подобному

    16:184

    LG выпустит 27-дюймовые панели IPS разрешением Full HD с кадровой частотой 144 Гц : LG готовит панели IPS Full HD с частотой 144 Гц

    15:3910

    В свой день рождения Xiaomi реализовала 2,11 млн смартфонов и получила выручку в размере 335 млн долларов: Xiaomi попала в Книгу рекордов Гиннесса

    15:21

    Российский финал Imagine Cup 2015 пройдет в Москве 18 апреля: Из 21 проекта, которые были признаны самыми перспективными в ходе региональных полуфиналов, экспертное жюри выберет победителей

    15:20

    Электронная книга Kobo Glo HD предлагает экран высокого разрешения по доступной цене: Изделие появится в продаже в следующем месяце

    15:1010

    За первый квартал Gigabyte отгрузила около 4,8 млн системных плат: Квартальный доход Gigabyte снизился в годовом выражении

    15:02

    Американские ученые создали алюминиевые аккумуляторы, которые безопаснее и дешевле литиевых, к тому же заряжаются гораздо быстрее: Прототип, созданный в Стэнфорде, не теряет емкость даже после 7500 циклов заряд-разряд

    14:3216

    Американские ученые разработали технологию струйной печати металлами, которая может быть востребована в гибкой электронике: Суть разработки заключена в использовании чернил с проводящими наночастицами

    14:084

    Tesla представила седан Model S 70D за $75 000: Новая модель получилась не только мощнее предшественника, она стала полноприводной

    13:3641

    За пользование YouTube без рекламы придется платить: На данный момент непонятно, во сколько обойдется такая возможность пользователям

    12:586

    Обновленная версия планшета Samsung Galaxy Tab 4 10.1 получит 64-разрядный процессор: Остальные спецификации планшета Samsung Galaxy Tab 4 10.1 оставлены без изменений

    12:3410

    Asus MG279Q — первый монитор WQHD на базе панели типа IPS, поддерживающий AMD FreeSync и кадровую частоту 144 Гц: К настоящему моменту уже представлено более десяти моделей мониторов, поддерживающих AMD FreeSync

    12:2110

    Apple приписывают намерение купить компанию ARM: Приобретение ARM помогло бы Apple укрепить позиции

    10:069

    Камера наблюдения Flir FX Wi-Fi может предложить уникальные функции обработки записанного видео: Камера наблюдения Flir FX Wi-Fi стоит $200

    10:008

    NHK покажет на выставке NAB2015 350-дюймовый экран 8K с объемным звуковым сопровождением (22.2 канала): NHK начнет пробное телевещание в формате Super Hi-Vision (8K) в 2016 году

    09:3513

    Корпус планшета Apple iPad mini 4 позирует на фото и в видеоролике: Выход Apple iPad mini 4 ожидается осенью этого года

    09:202

    Принята спецификация HDMI 2.0a: В спецификации HDMI 2.0a добавлена поддержка High Dynamic Range (HDR)

    09:057

    Ремонтопригодность смартфона Samsung Galaxy S6 Edge худшая из флагманов компании: Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge заработал у iFixit три балла

    09:0057

    Apple приобрела сервис Ottocat: Сервис Ottocat перешёл под крыло Apple ещё в 2013 году

    08:00

    Смартфон Vivo Xplay 5S по своим характеристикам практически не будет отличаться от модели Xplay 3S: Смартфон Vivo Xplay 5S получит огромный дисплей WQHD

    07:45

    Мини-ПК Zotac Zbox MI522 nano и Zbox MI524 nano основаны на процессорах Intel Broadwell : Мини-ПК Zotac Zbox MI522 nano и Zbox MI524 nano получили CPU Intel Core Broadwell

    07:10

    Представлен смартфон Huawei Honor 4С: Новый смартфон Huawei оснащен пятидюймовым экраном, разрешение которого — 1280 х 720 пикселей

    00:3910

    Новая тестовая версия ОС Windows 10 для смартфонов выйдет в эту пятницу: Gabe Aul официально заявил об этом на прошедшем мероприятии Windows Weekly

    00:187

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