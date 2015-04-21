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    21 апреля 2015

    Бюджетная системная плата Biostar Hi-Fi B85S1 оснащена усилителем для наушников: Рекомендованная производителем цена Biostar Hi-Fi B85S1 — $59

    21:1214

    LG опубликовала фотографии, полученные смартфоном G4: LG хвастается качеством фотографий камеры смартфона G4

    20:0124

    Ассортимент Gigabyte пополнил укороченный вариант 3D-карты GeForce GTX 960: Длина 3D-карты Gigabyte GV-N960IX-2GD равна 181 мм

    19:522

    Японский маглев установил очередной скоростной рекорд в 603 км/ч: Для того, чтобы улучшить результат в 590 км/ч новому поезду понадобилось всего несколько дней, новый рекорд составляет 603 км/ч

    19:3024

    В компьютерном корпусе Fractal Design Define S накопители устанавливаются вертикально: Корпус Fractal Design Define S предложен в базовом варианте и варианте с окном на боковой панели

    19:016

    Amazon приобрела компанию Amiato: Amiato была приобретена Amazon ещё год назад

    16:34

    Флагманский смартфон Elephone с 4 ГБ ОЗУ может получить две операционные системы: Новйы флагман Elephone оснастят платформой Intel

    16:169

    Слух: Nokia готовится вернуться на мобильный рынок в следующем году : Разработку ведет подразделение Nokia Technologies

    16:035

    Глава AMD утверждает, что Windows 10 стартует в июле: Насколько хорошими окажутся продажи ОС и аппаратных решений на ее основе в традиционный период каникул и отпусков, пока сказать сложно

    14:317

    LeTV заключает соглашение с Aston Martin: LeTV стала партнёром Aston Martin

    13:076

    В прошлом году Samsung поставила на рынок более трети всех твердотельных накопителей: Samsung владеет 34% рынка SSD

    12:512

    Nubia Z9 — ещё один «безрамочный» смартфон, на сей раз производства ZTE: Смартфон ZTE Nubia Z9 сможет похвастаться безрамочным дизайном

    12:3732

    Поставки смартфонов китайскими компаниями снизились в первом квартале на 30%: Китайские компании отметили значительное снижение спроса на свои смартфоны в первом квартале

    12:273

    Южная Корея представила БПЛА, который может двигаться со скоростью до 500 км/ч в течение 6 часов: Правительство страны уже потратило более 90 млн долларов, причем массовое производство TR-60 стартует только в 2023 году

    11:2175

    В середине будущего года TSMC планирует начать серийный выпуск 10-нанометровой полупроводниковой продукции: Строительство новых мощностей на фабрике Fab 15 еще не началось

    10:0416

    Специалисты MIT Media Laboratory взялись превратить ноготь в трекпад: В настоящее время создатели NailO работают над уменьшением размеров сенсорного ногтя

    09:047

    Мобильная 3D-карта AMD Radeon R9 M385 может получить GPU Tonga: Мобильная 3D-карта AMD Radeon R9 M385 может оказаться переименованной моделью Мобильная 3D-карта AMD Radeon R9 M385

    08:408

    Стали известны характеристики процессоров Intel Core i7-6700K и i5-6600K (Skylake): CPU ntel Core i7-6700K будет работать на частоте 4 ГГц

    07:5068

    Pipo X8 — гибрид моноблока и мини-ПК стоимостью $100: Мини-ПК Pipo X8 оснащён собственным дисплеем

    07:1511

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