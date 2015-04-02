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    2 апреля 2015

    IBM планирует инвестировать 3 млрд долларов в подразделение, занимающееся интернетом вещей: В 2018 году IBM рассчитывает получать 45% выручки за счет перспективных направлений деятельности, включая облачные технологии

    21:461

    Операционная система Sailfish OS была портирована на смартфон OnePlus One: Процесс переноса пока находится в ранней стадии

    21:30

    Смартфон Oukitel Original One с поддержкой 3G и двух карточек SIM оценен всего в $70: Начались продажи смартфонов Oukitel Original One

    20:2510

    Партию из почти 69 000 смартфонов ZTE Nubia Z9 Mini раскупили за минуту: 59 секунд ушло у ZTE, чтобы реализовать 68 769 смартфонов Nubia Z9 Mini

    19:056

    IMAX продолжает переход к использованию технологии лазерной проекции: Первый в России зал IMAX с лазерной проекцией должен быть открыт в Москве уже в этом году

    17:4125

    Asus нацелилась продать 30 млн смартфонов в текущем году: Asus снова повышает прогноз по объёму проданных смартфонов за год

    16:351

    Планшетный компьютер Teclast X1 Pro составит конкуренцию планшету Microsoft Surface 3 Pro: Teclast X1 Pro построен на SoC Intel Core M-5Y10C и оснащен экраном WQXGA

    15:5921

    Смартфон HTC One M9 получил новую версию с удвоенным объемом встроенной памяти: Остальные характеристики изделия остались неизменными

    15:081

    Крошечный ПК Asus Chromebit с Chrome OS подключается напрямую к телевизору посредством HDMI: Asus Chromebit стоит всего $100

    14:2913

    Asus Chromebook Flip — металлический хромбук-трансформер с дисплеем Full HD и стоимостью $250: Хромбук Asus Chromebook Flip оснащён SoC Rockchip RK3288

    13:377

    Внешнее шасси Icy Dock ICYCube MB561U3S-4SB рассчитано на четыре накопителя : Внешнее шасси Icy Dock ICYCube MB561U3S-4SB оснащено интерфейсами USB 3.0 и eSATA

    12:304

    Планы по поставкам системных плат в этом году могут остаться невыполненными из-за снижения спроса: Замедление рынка заметят как крупные игроки, так и производители поменьше

    11:572

    Новый смартфон Oppo линейки R оснастят платформой Snapdragon 615 и дисплеем Full HD: Новый смартфон Oppo R готовится выйти в свет

    11:35

    Опубликованы качественные изображения смартфона Huawei P8 Lite: Уже названа и европейская цена Huawei P8 Lite — 250 евро

    11:351

    Беззеркальная камера Nikon 1 J5 со сменными объективами позволяет снимать видео 4К: Комплект Nikon 1 J5 с объективом 1 Nikkor VR 10–30mm f/3.5–5.6 PD-ZOOM стоит $500

    11:1221

    Asus планирует выпустить 3D-карту GeForce GTX 970 собственной разработки: Печатная плата 3D-карты Asus Turbo GTX 970 будет отличаться от референсного образца, а кожух охладителя — окрашен в белый цвет

    09:515

    Google представила хромбуки Hisense и Haier с платформами Rockchip RK3288 стоимостью $150: Появились первые хромбуки с SoC Rockchip RK3288

    07:106

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