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    3 апреля 2015

    Компьютер-стол Ideum Pro Lab оснащён 55-дюймовой панелью 4K: ПК Ideum Pro Lab основан на CPU Core i7-4790

    18:4017

    Умные часы с круглым экраном за $149: в чем подвох?: Трансляция будет вестись из офиса iXBT.com, а нашим гостем станет Андрей Сергеев, коммерческий директор компании Alcatel

    18:0029

    Начались поставки пробных образцов микросхем-кодеров 4K/60p HEVC Socionext MB86M31: Одновременно стала доступна плата для разработчиков MB86M31-EVB

    16:4818

    Transcend представила высокоскоростные карточки памяти microSD, которые отлично подходят для экшн-камер: Transcend не просто так заявляет, что новые карточки памяти созданы для экшн-камер

    15:5912

    Автономная Audi Q5 проехала почти 5500 км - 99% времени без помощи человека: За восемь дней машина преодолела расстояние почти в 5,5 тыс км (3,4 миль) и хотя за рулем находился человек, 99% времени все управление автомобилем осуществлялось компьютерной системой

    15:2915

    Защищённый внешний накопитель Adata HD710A не боится воды и предназначен для использования с ПК Apple: Защищённый внешний накопитель Adata HD710A доступен в объёме 2 ТБ

    14:1012

    Умные часы Motorola второго поколения получат дисплей разрешением 360 х 360 точек: Новые часы Motorola оснастят более чётким экраном

    13:4541

    Корпуса Akasa Plato и Plato MC рассчитаны на платы Intel NUC: Данных о цене корпусов Akasa Plato и Plato MC пока нет

    12:5513

    Названа цена объектива Voigtlander 10.5mm / F0.95 Nokton для камер системы Micro Four Thirds: В комплект объектива Voigtlander 10.5mm / F0.95 Nokton входит бленда

    11:253

    БПЛА Aquila компании Facebook по размаху крыльев превзойдут Boeing 737: У Facebook готов прототип дрона для доставка интернета

    11:0039

    Облачный сервис OnLive закрывается. Sony выкупила 140 патентов компании: После отключения серверов компания OnLive прекратит свое существование

    09:513

    Intel SSD 750 — самые быстрые твердотельные накопители Intel для настольных систем: Одновременно представлены более доступные по цене накопители серии Intel SSD 535

    09:3022

    Google и Johnson & Johnson будут разрабатывать платформу для создания роботизированных хирургических станций: Google и Johnson & Johnson будут разрабатывать автодоки

    09:004

    Представлены объективы Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro и 100mm T3.1 VDSLR ED UMC Macro : Объектив Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro стоит примерно $600

    08:303

    Системная плата MSI MS-98G5, выполненная в формате Mini-ITX, предназначена для промышленных ПК: Системная плата MSI MS-98G5 оснащена портами GPIO

    08:002

    Новый умный телевизор Xiaomi Mi TV 2 с 55-дюймовой панелью 4K стоит $800: Новый умный телевизор Xiaomi Mi TV 2 может декодировать H.265 при 60 к/с и разрешении 4K

    07:4045

    В честь пятилетия, Xiaomi представила новые продукты, среди которых умные весы и сетевой фильтр: Компания Xiaomi выпустила сетевой фильтр стоимостью $8

    07:107

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