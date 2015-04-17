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    17 апреля 2015

    JOLED приписывают получение заказа на выпуск дисплеев AMOLED для планшетов Apple iPad следующего поколения: Планшет Apple iPad следующего поколения получит дисплей AMOLED размером 9,7 дюйма по диагонали

    22:4552

    Samsung Display скоро обзаведется новой технологией экранов с квантовыми точками: Себестоимость телевизоров с экранами на квантовых точках станет ниже

    21:2839

    Сдвижная передняя панель компьютерного корпуса In Win 503 изготовлена из закаленного стекла: Габариты корпуса In Win 503 равны 440 x 210 x 472,5 мм, масса — 5,9 кг

    20:0211

    Transcend представила встраиваемые накопители eMMC EMC210, соответствующие спецификации eMMC 4.51: Эти накопители опережают по производительности стандартные карты памяти SD и microSD

    15:30

    Корпус Cirrus7 nimbini предназначен для компьютеров Intel NUC на платформе Broadwell : Данных о цене Cirrus7 nimbini пока нет

    14:268

    Финская компания Legend украсила смартфоны Galaxy S6 и S6 Edge золотом и кожей крокодила: По словам Legend, на смартфоны наносится специальное защитное покрытие, помогающее сохранять блеск

    14:1242

    Радиочастотный приемопередатчик Freescale MCR20AVHM рассчитан на использование совместно с 32-разрядными микроконтроллерами Kinetis: Радиочастотный приемопередатчик Freescale MCR20AVHM обладает качествами, востребованными в устройствах интернета вещей

    13:38

    Анонсированы продажи полнокадрового объектива Mitakon Speedmaster 85mm f/1.2, названа цена: Объектив Mitakon Speedmaster 85mm f/1.2 выпускается в вариантах для камер Canon, Nikon и Sony

    12:503

    Blackmagic Micro Studio Camera 4K — самая маленькая студийная камера для прямого эфира в разрешении Ultra HD: Продажи Blackmagic Micro Studio Camera 4K начнутся в июле по цене $1295

    12:066

    Британская компания Goldgenie предлагает варианты отделки Apple Watch стоимостью до $177 000: Корпус, усыпанный бриллиантами, и ремешок из кожи питона призваны украсить часы Apple Watch

    11:3745

    Обновление для мобильной версии Ubuntu вышло всего через неделю после появления на рынке смартфона BQ Aquaris E4.5 Ubuntu: Обновление увеличивает время автономной работы, сделанные пользователем скриншоты более не показывают индикатор батареи, уведомления теперь можно убрать привычным смахиванием

    11:253

    Смартфон Lenovo A6000 Plus отличается от базовой модели удвоенным объемом памяти: Ориентировочная цена Lenovo A6000 Plus — $120-130

    11:165

    Начались продажи игровых клавиатур Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma: Клавиатура Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma имеет отсоединяемый кабель USB

    10:534

    AMD отчиталась за первый квартал 2015 года и отказалась от выпуска высокоплотных серверов: За год компания AMD потеряла четверть дохода

    09:464

    Платформа MediaTek Helio X20 с 10 процессорными ядрами появится уже в текущем году: MediaTek готовит SoC Helio X20 с десятиядерным процессором

    08:3014

    Intel хочет приобрести VIA Telecom: VIA Telecom может быть продана Intel за 500 млн долларов

    07:40

    Компания ARM объявила о поглощении компаний Wicentric и Sunrise Micro Devices: Портфолио ARM Cordio уже доступно для лицензирования

    07:30

    Смартфон Samsung Galaxy S6 заработал у iFixit четыре балла: iFixit выставили смартфону Samsung Galaxy S6 четыре балла

    07:101

    Видеокамеру Red Weapon можно будет модернизировать, добавив поддержку разрешения 8K: Стоимость модернизации составит $20 000

    07:00

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