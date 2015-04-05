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    5 апреля 2015

    Colorful iGame GeForce GTX 960 Kudan — еще один вариант 3D-карты GeForce GTX 960, пригодный для использования в компактных ПК: Максимальная частота GPU Colorful iGame GeForce GTX 960 Kudan — 1216 МГц

    22:352

    Микро-ПК размером с USB-флэш Mouse Computer m-Stick MS-PS01F оснащен встроенным вентилятором: В Mouse Computer m-Stick MS-PS01F используется SoC Intel Atom Z3735F

    19:5019

    Умные часы Hannspree Sportwatch стоят $45: Умные часы Hannspree Sportwatch оснащены монохромным дисплеем PMOLED

    18:289

    IBM получила больше всех патентов на мобильные технологии в 2014 году, но лидером по общему числу таких патентов остается Samsung: Каждый четвертый патент, выданный в 2014 году, относится к категории мобильных технологий

    17:28

    Подводный бокс Ikelite 6148.70 позволяет снимать камерой Canon PowerShot SX710 HS на глубинах до 60 м: Подводный бокс Ikelite 6148.70 стоит $450

    14:1320

    3D-карта Asus Turbo GTX 970 с белым кожухом охладителя разогнана в заводских условиях: Базовая частота графического процессора Asus Turbo GTX 970 составляет 1088 МГц, повышенная — 1228 МГц

    12:093

    Микроконтроллер Toshiba TMPM46BF10FG на ядре ARM Cortex-M4F оснащен блоком шифрования, генератором случайных чисел и контроллером SLC NAND: Микроконтроллер Toshiba TMPM46BF10FG предназначен для управляющих систем и устройств интернета вещей

    11:08

    Внешний аккумулятор Meizu будет иметь ёмкость 10 000 мА·ч: Meizu готовит внешнюю АКБ

    09:0022

    Разрешение монитора Dell P2416D — 2560 х 1440 пикселей: Для подключения к источнику сигнала у Dell P2416D есть по одному входу VGA, DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4

    08:3019

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