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    28 апреля 2015

    В сети появилась блок-схема ядра AMD Zen: Микроархитектура Zen знаменует возврат к монолитному устройству ядра от модульной концепции

    22:2219

    Zotac GeForce GTX 960 Extreme 3D Storm — самый быстрый вариант 3D-карты GeForce GTX 960, представленный на рынке: 3D-карта Zotac GeForce GTX 960 Extreme 3D Storm уже доступна в Китае по цене $250

    21:471

    Представлен смартфон LG G4: Продажи LG G4 стартуют 29 апреля в Южной Корее и постепенно охватят другие страны

    20:4047

    Солнечный модуль коммерческих размеров, изготовленный TSMC Solar из селенида меди-индия-галлия, имеет рекордную эффективность 16,5%: Средняя эффективность модулей, серийно выпускаемых TSMC Solar, равна 14,7%

    20:1020

    Zoner продолжает рассказывать о возможностях Zoner Photo Studio 17: Первой публикацией в этом году стала подробная инструкция по резервному копированию изображений

    18:501

    DisplayLink демонстрирует универсальное подключение док-станции к ноутбукам и планшетам с разъемами USB Type-C и USB Type-A: Смартфон с ОС Android тоже можно подключить к этой стыковочной станции

    18:04

    Модификация Watch Sport имеет самый качественный экран среди всех версий часов Apple: Специалисты DisplayMate оценили качество экранов Apple Watch

    16:149

    Австралийские ученые создали автономный клапан с использованием технологии 4D-печати: Важно то, что принтер выдает вам полностью функционирующее устройство, которое не требует дополнительной сборки

    15:368

    «Флэшки» PNY HP x755w доступны в модификации объёмом 256 ГБ: Накопитель USB PNY HP x755w оснащён интерфейсом USB 3.0

    15:0022

    В ближайшие месяцы ожидается выход новых китайских смартфонов со скоростными LTE-модемами Qualcomm: Технология LTE-Advanced Carrier Aggregation позволяет существенно увеличить скорость передачи пользовательских данных, сократить время задержки.

    12:391

    Смартфон LG VW820 будет работать под управлением Windows Phone: LG готовит первый за долгое время смартфон с ОС Windows

    12:017

    Новая версия кодека CUDA JPEG работает в три раза быстрее : CUDA JPEG и раньше был самым быстрым на рынке, а теперь его производительность стала в три раза выше

    11:56

    Умные часы LG Watch Urbane появились в ассортименте Google Store, а модели Moto 360 и LG G Watch R стали доступнее: Часы LG Watch Urbane можно купить за $350

    11:5212

    Доработанные Samsung ядра мобильной SoC нового поколения будут называться Exynos M1: Ядра Samsung Exynos M1 упоминаются в новой версии набора инструментального ПО GNU Binary Utilities

    11:316

    Процессорный охладитель Cryorig H5 Ultimate является развитием модели Cryorig H5 Universal: Продажи Cryorig H5 Ultimate должны начаться летом по рекомендованной цене 40 евро

    11:25

    По оценке Digitimes Research, мировые поставки ноутбуков в текущем квартале вырастут на 11% по сравнению с первым кварталом 2015 года: Общеотраслевой рост во втором квартале 2015 года обеспечит продукция Apple и хромбуки разных поставщиков

    11:041

    Treolan поддерживает инициативы АПКИТ, направленные на развитие рынка ИТ-дистрибуции: 17 марта Правление АПКИТ утвердило создание Комиссии по этике в сфере дистрибуции и импорта ИКТ-оборудования

    10:55

    Анонс 3D-карты Asus GeForce GTX 960 DirectCU II OC Black ожидается в начале мая: Графический процессор 3D-карты Asus GeForce GTX 960 DirectCU II OC Black будет разогнан производителем

    10:43

    Доход Apple во втором квартале 2015 финансового года составил 58 млрд долларов : За год доход Apple вырос на 27%

    10:0044

    Смартфон Blu Selfie выделяется двумя 13-мегапиксельными камерами и необычным дизайном: Смартфон Blu Selfie стоит $250

    08:403

    В твердотельном накопителе HyperX Savage используется восьмиканальный контроллер Phison PS3110-S10 : Твердотельные накопители HyperX Savage выпускаются объемом 120, 240, 480 и 960 ГБ

    08:003

    Следующий представитель линейки BlackBerry Porsche Design будет основан на модели Passport: В Сети появились изображения смартфона Porsche Design P’9984

    08:002

    ZTE реализует в «безрамочном» смартфоне Nubia Z9 технологию управления некоторыми функциями посредством краёв дисплея: Смартфон ZTE Nubia Z9 будет поддерживать технологию FiT

    07:2028

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