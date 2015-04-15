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    15 апреля 2015

    Фото дня: полнокадровый объектив Mitakon Speedmaster 85mm F/1,2: Оптическая схема объектива Mitakon Speedmaster 85mm F/1,2 включает девять элементов в шести группах

    21:527

    Компания Samsung сформировала группу, которая будет создавать дисплеи только для Apple: Наблюдатели расценивают информацию о выделенной команде разработчиков как знак улучшения отношений между двумя компаниями

    21:353

    Apple покупает компанию LinX, специализирующуюся на камерах для мобильных устройств: Сделка между Apple и LinX оценивается в 20 млн долларов

    20:22

    Xforma MBX MKII Limited Edition — по-настоящему модульный компьютерный корпус стоимостью $1250: Корпус Xforma MBX MKII Limited Edition будет доступен тиражом 250 экземпляров

    20:214

    Начались продажи электрических велосипедов Faraday Porteur: Электрический велосипед Faraday Porteur стоит $3500

    19:539

    Четыре спутника смогут обеспечить устойчивой связью Арктическую зону России к 2021 году: Реализация подобного проекта может потребовать государственных инвестиций в размере до 50 млрд рублей

    19:41

    Смартфон Huawei P8 max получил экран размером 6,8 дюйма: Разрешение экрана Huawei P8 max — 1920 х 1080 пикселей

    19:3113

    NASA продемонстрировала свой прототип автономного автомобиля под названием MRV: NASA также занимается разработкой беспилотных авто

    19:303

    HP превратила игровой ноутбук Omen 15 в рабочую станцию Omen Pro: Ноутбук HP Omen Pro оценивается в $2200

    19:03

    РСК расширила суперкомпьютерный комплекс в МСЦ РАН новым решением МВС-10П МП: Суммарная производительность суперкомпьютеров РСК с жидкостным охлаждением, установленных в МСЦ РАН, теперь составляет более 600 терафлопс

    18:51

    Представлен смартфон Huawei P8: Интересным дополнением к Huawei P8 является крышка с экраном E-Ink размером 4,3 дюйма по диагонали

    18:456

    Форум Distree Russia & CIS 2015 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 июня 2015: В ходе мероприятия впервые состоится церемония награждения Distree Diamond Awards

    18:21

    За первый день удалось продать почти миллион устройств Apple Watch: В среднем на одного покупателя пришлось 1,3 часов

    17:5942

    Жесткие диски WD Purple NV предназначены для сетевых хранилищ в составе систем видеонаблюдения: Объем накопителей WD Purple NV типоразмера 3,5 дюйма достигает 6 ТБ

    17:304

    Как выбрать бюджетный смартфон?: Трансляция будет вестись из офиса iXBT.com и начнется в 19:00 в среду

    16:5519

    Samsung начинает выпуск первых в отрасли SSD M.2 NVMe PCIe: Твердотельные накопители Samsung SM951-NVMe демонстрируют скорость чтения до 2260 МБ/с, записи — до 1600 МБ/с

    16:299

    Инженеры Supermicro разместили 90 накопителей типоразмера 3,5 дюйма в шасси 4U: Новинка Supermicro показана на выставке NAB Show 2015

    16:02

    За первый квартал 2015 года Intel удалось выручить 12,8 млрд долларов : Выручка Intel в первом квартале 2015 года оказалась примерно равна выручке за тот же период 2014 года

    13:45

    Смартфон Elephone P7000 получил дактилоскопический сенсор и окантовку из магналия: Изделие появится в продаже к концу этого месяца

    12:5326

    Сетевое хранилище Synology DiskStation DS1515 оснащено четырьмя портами Gigabit Ethernet : В сетевое хранилище Synology DiskStation DS1515 можно установить до пяти накопителей

    12:00

    Nokia купит Alcatel-Lucent за $16,6 млрд: Nokia согласилась приобрести компанию Alcatel-Lucent за 15,6 млрд евро (около $16,6 млрд)

    11:502

    Уязвимость OS X 10.10 и iOS 8 позволяет удаленно вывести систему из строя: В новейших версиях данных операционных систем описанная выше уязвимость отсутствует

    11:334

    Сетевое хранилище Synology RackStation RS815 рассчитано на стоечный монтаж : Для подключения к сети Synology RackStation RS815 имеет два порта Gigabit Ethernet с поддержкой агрегации

    10:58

    «Серьезный смартфон» Microsoft Lumia 540 Dual SIM стоит $149: Смартфон Microsoft Lumia 540 Dual SIM оснащен фронтальной камерой разрешением 5 Мп

    09:5510

    Akitio анонсирует выпуск адаптера 10 Gigabit Ethernet, подключаемого к порту Thunderbolt 2: Адаптер Akitio Thunder2 10G питается от порта Thunderbolt 2

    09:386

    США против обновления самого высокопроизводительного в мире китайского суперкомпьютера Tianhe-2 : Intel не разрешили поставить Китаю новые процессоры

    09:2519

    Tencent поможет сделать Шанхай умнее: Tencent создаст для Шанхая платформы сегмента Интернета вещей

    09:15

    Powerchip Technology построит фабрику для производства 300-миллиметровых пластин в Китае: Powerchip Technology построит новый завод в Китае

    08:00

    Производитель называет Akitio Thunder2 Quad Mini самым маленьким SSD объемом 12 ТБ с интерфейсом Thunderbolt 2: Продажи Thunder2 Quad Mini уже начались по цене $12 999 в максимальной конфигурации

    08:003

    Смартфон Blu Win HD LTE можно приобрести в онлайн-магазине Microsoft за $200: Смартфон Blu Win HD LTE получил SoC Snapdragon 410

    07:404

    Трекер активности Asus VivoWatch сможет работать автономно до 10 дней: Трекер активности Asus VivoWatch получит монохромный дисплей и металлический корпус

    07:00

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