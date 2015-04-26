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    26 апреля 2015

    Everdisplay добавляет в свои планы на этот год выпуск восьмидюймовых дисплеев AMOLED: Китайский производитель настроен на быстрое расширение ассортимента

    14:552

    Luxottica участвует в разработке новой версии умных очков Google Glass: По предварительной информации, новая версия Google Glass будет дешевле своей предшественницы и сможет дольше работать без подзарядки

    14:2111

    Видео дня: смартфон LG G4: Цена LG G4 будет примерно равна цене Samsung Galaxy S6 Edge

    14:056

    Samsung пришлось досрочно наращивать выпуск изогнутых дисплеев, поскольку спрос на смартфоны Galaxy S6 Edge превзошел ожидания: По неофициальным данным, в Samsung рассчитывают продать не меньше 70 млн новых смартфонов

    13:4426

    Компания Logitech опубликовала отчет за 2015 финансовый год: Доход Logitech в 2015 году составил 2,11 млрд долларов

    13:221

    Продажи смартфонов TCL выросли на 54%: Доход TCL увеличился на 21%

    13:22

    Летом в Швейцарии начнутся испытания программы доставки товаров дронами: Swiss Post, Swiss WorldCargo и Matternet хотят запустить в Швейцарии программу доставки товаров дронами

    13:0011

    ARM сравнила процессорные ядра Cortex-A72 с существующими решениями, включая мобильные CPU Intel: Ядра Cortex-A72 превзойдут Cortex-A57 на 20%-60%

    12:4816

    Acer XR341CKA — первый изогнутый монитор с поддержкой технологии Nvida G-Sync: В мониторе Acer XR341CKA используется 34-дюймовая панель типа IPS

    12:393

    Китайские ученые первыми генетически модифицировали эмбрион человека: До практического использования технологии, которая помогла бы победить наследственные болезни, пока очень далеко

    11:5049

    Lava Iris Alfa L — бюджетный планшетофон с Android 5.0: Смартфон Lava Iris Alfa L оценён в $125

    11:081

    На панели ввода-вывода корпуса для ПК X2 Isolatic есть два выключателя питания вентиляторов: Цена X2 Isolatic примерно равна $80

    10:388

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