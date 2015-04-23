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    23 апреля 2015

    Операционная прибыль LG Display выросла в восемь раз: LG Display отчиталась о рекордной прибыли

    20:482

    BlackBerry приобретает компанию WatchDox: WatchDox переходит под крыло BlackBerry

    20:401

    В игровой гарнитуре Sharkoon Shark Zone H40 используются звуковые излучатели с 50-миллиметровыми мембранами: Цена Sharkoon Shark Zone H40 — 55 евро

    20:105

    Представлен смартфон Xiaomi Mi 4i: восьмиядерный 64-разрядный процессор, пятидюймовый экран Full HD и камера разрешением 13 Мп — за $205: Смартфон Xiaomi Mi 4i рассчитан на две карточки SIM и поддерживает 4G

    19:5219

    HTC и Valve будут бесплатно предоставлять разработчикам гарнитуры виртуальной реальности Vive : Коммерческая версия Vive появится позже в этом году

    19:1511

    В Германии программное обеспечение, блокирующее рекламу, признано законным: Интерес суда вызвала другая сторона работы AdBlock Plus — включение ресурсов в так называемый «белый список»

    18:465

    Развиваемое Китаем производство памяти DRAM уже в 2017 году будет представлять опасность для лидеров отрасли: Одним из обязательных условий сотрудничества с зарубежными компаниями названа передача технологий

    18:291

    Производитель называет Variscite DART-MX6 самым маленьким модулем SoM на процессорах Freescale i.MX6 : Размеры печатной платы Variscite DART-MX6 — всего 20 х 50 мм

    17:473

    Ученые подсмотрели у бабочек идею антибликового покрытия экранов: Полностью воспроизвести структуру в лабораторных условиях пока не удалось, но определенный успех достигнут

    15:1641

    Мультиплексоры Toshiba TCK32xG позволят мобильным устройствам автоматически выбирать источник питания: Микросхемы мультиплексоров питания Toshiba TCK32xG имеют расширенные функции защиты

    14:22

    Начались продажи микрокомпьютеров Intel Compute Stick: Пока доступна только разновидность Intel Compute Stick с ОС Windows

    13:4244

    Цифровой сигнальный процессор Tensilica Fusion предназначен для носимой электроники и устройств интернета вещей: Важным достоинством цифрового сигнального процессора Tensilica Fusion является низкое энергопотребление

    13:173

    Представлена зеркальная камера Pentax K-3 II: Зеркальная камера Pentax K-3 II оснащена приемником GPS и улучшенным стабилизатором изображения

    12:2621

    Опубликован отчет Qualcomm за второй квартал 2015 финансового года — чистая прибыль за год сократилась на 46%: Доход Qualcomm с января по март 2015 года составил 6,9 млрд долларов

    11:31

    Google Project Fi — новый виртуальный оператор, использующий сети Sprint, T-Mobile и покрытие Wi-Fi: Google представила виртуального оператора Project Fi

    11:0026

    Возможным покупателем сервиса Nokia Here названа компания Apple: Помимо Apple, Nokia предлагает Here и другим потенциальным покупателям

    10:5218

    Флагманский смартфон Gionee Elife E8 оснастят SoC MediaTek MT6795: Cмартфон Gionee Elife E8 получит 3 ГБ ОЗУ

    10:101

    Ассортимент EK Water Blocks пополнили наборы для сборки СВО EK-KIT D240 и EK-KIT D360-X2 : Цена EK-KIT D240— 305 евро, EK-KIT D360-X2 — 460 евро

    09:424

    Графические процессоры AMD Arctic Islands будут 14-нанометровыми: AMD пропустит 20-нанометровую технологию

    09:1721

    Philips представила светодиодные лампочки стоимостью $5: Новые светодиодные лампочки Philips стоят всего $5

    08:3074

    EK Water Blocks представила водоблок для видеокарты EVGA GTX 980 KingPin Edition: Водоблок EKWB для карты EVGA GTX 980 KingPin Edition стоит 140 евро

    07:50

    Платформой Microsoft HoloLens будет заниматься бывший глава игровой студии Lionhead Studios: Джон Нидхем будет создавать игры для HoloLens

    07:10

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