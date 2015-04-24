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    24 апреля 2015

    TCL P618L — смартфон с дисплеем AMOLED и аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч: Смартфон TCL P618L весит 162 г

    19:0017

    Специалисты iFixit разобрали умные часы Apple Watch и оценили их ремонтопригодность: К плюсам Apple Watch отнесена простота замены ремешка

    18:5552

    3D-карты Galax GTX 970 HOF и GTX 980 HOF оснащены водоблоками: Водоблок изготовлен из меди и никелирован

    18:34

    Компьютерный корпус CaseLabs Mercury S8S стоимостью от $350 поставляется в разобранном виде: Весит корпус CaseLabs Mercury S8S, в конструкции которого широко используется алюминий, 7,25 кг

    17:55

    Чистая прибыль Google за прошедший квартал составила 3,59 млрд долларов: Google отчиталась за очередной квартал

    17:271

    Платформа Snapdragon 810 станет основой смартфона HTC Butterfly 3: Смартфон HTC Butterfly 3 оснастят 13-мегапиксельной фронтальной камерой

    16:26

    Стали известны характеристики новых APU AMD A10-7870K и A8-7670K: APU AMD A10-7870K и A8-7670K не будут относиться к линейке Godavari

    16:156

    Amazon доставит посылку непосредственно в багажник автомобиля адресата без присутствия его владельца: Amazon совместно с Audi и DHL тестирует новую программу доставки товаров

    15:459

    В Японии человекоподобный робот приступил к работе на ресепшн: Однако говорить о том, что будущее, которое мы неоднократно видели в фантастических фильмах, уже наступило, еще рано

    15:254

    Фотогалерея дня: смартфон LG G4 с изогнутым экраном: Смартфон LG G4 будет выпускаться в варианте с поддержкой двух карточек SIM

    15:177

    Сотрудники российских компаний стали беспечнее реагировать на пропажу мобильных устройств : Исследование показало, что в прошлом году 56% сотрудников компаний сообщали о пропаже своего смартфона или планшеты в тот же день

    14:231

    Анонсируя выпуск SDK для умных часов следующего поколения, компания Samsung намекнула, что устройство получит круглый дисплей: Разработчики ПО узнают подробности о часах Samsung Gear до их официального анонса

    14:1133

    Патент на использование стабилизатора изображения для повышения разрешения снимка принадлежит Apple: Никаких сведений о том, что Apple собирается использовать запатентованную разработку в своей продукции, пока нет

    13:4017

    Минувший квартал стал для VIA Technologies седьмым подряд убыточным кварталом: За три месяца с января по март 2015 года VIA Technologies потеряла 12,09 млн долларов

    13:191

    Смартфон Lenovo K80 получил 4 ГБ ОЗУ и аккумулятор емкостью 4000 мА∙ч: Цена Lenovo K80 на китайском рынке, где продажи стартуют 30 апреля, равна $290

    12:5518

    Учёные Техасского университета в Остине продемонстрировали компьютерную модель перекрёстков без светофоров: Система AIM (autonomous intersection management) описывает движение автономных машин на перекрёстках

    12:4822

    Серия мышей Zowie Gear ZA включает три модели: В мышах Zowie Gear ZA используется датчик Avago 3310

    12:332

    Трекер активности Asus VivoWatch обойдётся в £120: Трекеру Asus VivoWatch приписывают ограниченную совместимость, но, возможно, это ошибка

    12:13

    В Китае смартфоны Huawei P8 были распроданы за один день: Цена Huawei P8 в Китае примерно равна $580

    11:445

    Компания Samsung Display подробно рассказала о гибких дисплеях AMOLED: По цветовому охвату дисплей Samsung Flexible AMOLED превосходит все существующие дисплеи мобильных устройств

    11:0520

    Доход Microsoft в минувшем квартале достиг 21,7 млрд долларов: В течение квартала было продано 8,6 млн смартфонов Lumia

    10:136

    IKEA показала, какой станет умная кухня через 10 лет : По мнению IKEA, кухня будущего сама подскажет, как готовить любое блюдо

    09:0014

    В оснащение бюджетного смартфона Gionee Pioneer P4S входит 1 ГБ оперативной памяти: Смартфон Gionee Pioneer P4S оценили в $125

    08:151

    Фотогалерея дня: «безрамочный» смартфон Oppo: Появились достаточно качественные фото безрамочного смартфона Oppo

    07:3030

    Доход Broadcom за квартал достиг 2 млрд долларов: Чистая прибыль Broadcom увеличилась на четверть

    07:10

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