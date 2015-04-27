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    27 апреля 2015

    Imagination предлагает университетам бесплатный доступ к коду RTL реального процессора MIPS в рамках программы MIPSfpga: Взяв предоставленные материалы за основу, студенты могут спроектировать собственный CPU

    21:234

    Хьюго Барра лично разобрал смартфон Xiaomi Mi 4i и рассказал кое-какие подробности об аппарате: Xiaomi может выпустить смартфон Mi 4i с большим объёмом флэш-памяти

    19:215

    Qualcomm поможет небольшим китайским производителям смартфонов выйти на международный рынок: Qualcomm будет помогать китайским компаниям, производящим смартфоны

    18:44

    Троянцы семейства Android.BankBot продолжают атаковать пользователей Android-устройств: После того, как троянец оказывается в системе, он начинает пускать корни, прежде всего, блокируя возможность собственного удаления

    17:573

    Sharp получила помощь от кредиторов и намерена сконцентрироваться на небольших ЖК-панелях: Sharp повысит инвестиции

    16:132

    Модули ОЗУ Geil Super Luce могут изменять не только яркость, но и частоту пульсаций подсветки: Оперативная память Geil Super Luce будет доступна в трёх цветовых вариантах

    15:0014

    В Сети появились слухи о смартфоне Sony Xperia P2 с тонкими рамками и огромным аккумулятором: Смартфон Sony Xperia P2 может стать новым флагманом компании

    13:2754

    Опубликованы изображения смартфонов Vivo X5 Pro и Vivo Xshot 3 : Vivo X5 Pro и Vivo Xshot 3

    12:555

    Google прекращает продажи планшета Nexus 7 (2013): Планшет Google Nexus 7 исчезает из продаж

    12:4415

    Однокристальная система Marvell Armada 1500 Ultra предназначена для абонентских приставок с поддержкой видео 4K: В конфигурацию SoC Marvell Armada 1500 Ultra входит четырехъядерный процессор ARM Corcetx-A53

    12:384

    Выпуск APU AMD Godavari ожидается через месяц: Радикально новые, 14-нанометровые процессоры AMD под условным наименованием Summit Ridge появятся в 2016 году

    11:5411

    Цифровые татуировки позволят делать электроэнцефалограмму и управлять устройствами силой мысли: Система является очень тонкой, она крепится без какого-то дополнительного вещества за ухом и прилипает к человеческой коже благодаря силе Ван-дер-Ваальса

    11:407

    VMware отчиталась за первый квартал 2015 года: В первом квартале 2015 года выручка VMware составила 1,51 млрд долларов

    11:38

    Treolan начинает продажу электронных ключей Microsoft: Официальные поставки электронных продуктов стартовали с 10 марта и действуют на всей территории России

    11:22

    Появились изображения процессорного охладителя Scythe Ninja 4: Конструкция процессорного охладителя Scythe Ninja 4 включает шесть тепловых трубок

    11:204

    На рынке плоских дисплеев сменился лидер: Лидером всех сегментов рынка дисплеев впервые стала компания LG Display

    11:042

    Крошечные роботы могут поднимать грузы в сотни раз тяжелее их самих: Самым могучим роботом из этой компании является бот под ником Tug, который весит всего 12 г, но может тащить за собой груз, который весит в 2000 раз больше

    10:2317

    Компьютерный корпус необычной формы Deepcool GamerStorm TriStellar обосновался в каталоге производителя: Корпус Tristellar необычен тем, что состоит из трех лепестков

    10:235

    Смартфон Huawei P8 Lite оценен в 249 евро, начало продаж намечено на 15 мая: В данный момент немецкие онлайновые магазины принимают предварительные заказы на Huawei P8 Lite, который предлагается по цене 249 евро

    09:58

    Доход SK Hynix в первом квартале 2015 года составил 4,48 млрд долларов : Чистая прибыль SK Hynix за год выросла на 61%

    09:48

    Подводный бокс Nauticam NA-EM5II предназначен для камеры Olympus OM-D EM-5 Mark II: Бокс, получивший в каталоге производителя индекс 17809, весит 1,30 кг

    09:201

    Nokia опровергает информацию о намерении вернуться на рынок сотовых телефонов: Слухи приписывали Nokia намерение разрабатывать и выпускать смартфоны в Китае

    08:544

    В этом году SK Hynix начнет выпуск 36-слойной флэш-памяти 3D NAND: В будущем году в SK Hynix намерены перейти к выпуску 48-слойных чипов флэш-памяти 3D NAND

    08:375

    Исследования разработчиков Geekbench показали интересную специфику изменения частот SoC Snapdragon 810: Платформа Snapdragon 810 под нагрузкой работает на очень низких частотах

    08:007

    Стали известны параметры 10 процессоров Intel Skylake-S: Процессоры Intel Skylake-S будут существовать в модификациях с TDP 35 Вт

    07:1510

    В России стартовали продажи новых изогнутых телевизоров Samsung SUHD: Основное их отличие от более распространенных линеек – разрешение UHD (в четыре раза превышающее FullHD), а также изогнутый экран

    06:50

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