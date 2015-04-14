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    14 апреля 2015

    По прогнозу ABI Research, за ближайшие пять лет будет отгружено более 342 млн автомобильных информационно-развлекательных систем, подключаемых к сети: Рост обусловлен интересом по стороны потребителей

    20:43

    Мониторы ViewSonic VP2780-4K разрешением 3840 x 2160 пикселей калибруются производителем: Мониторы ViewSonic VP2780-4K разрешением 3840 x 2160 пикселей калибруются производителем

    20:026

    Стала доступна программная платформа для медицинских исследований Apple ResearchKit: По словам Apple, ResearchKit превращает iPhone в мощный инструмент медицинских исследований

    19:5031

    Allwinner продемонстрировала умные очки с платформой A33: Allwinner совместно с Coretronics разработали умные очки, похожие на Google Glass

    19:23

    Камера Panasonic HX-A1 для любителей экстремального отдыха внешне напоминает фонарик: Камера Panasonic HX-A1 защищена от пыли, воды и ударов

    18:544

    Новый смартфон Xiaomi линейки Redmi может получить дисплей Full HD и платформу MediaTek MT6795: Xiaomi готовит очень производительный смартфон линейки Redmi

    18:02

    В мониторе NEC AccuSync AS203WMi используется панель типа IPS: Одновременно представлен монитор NEC AccuSync AS242W

    17:552

    Сетевой порт бюджетной системной платы Biostar H81MDC-LSP имеет улучшенную защиту от бросков напряжения: В каталоге Biostar появилась системная плата H81MDC-LSP Ver. 7.1

    17:401

    Дроны позволят Amazon снизить затраты на доставку одной посылки до $1: Для внедрения программы Prime Air компании Amazon понадобится затратить около 400 млн долларов

    17:35

    Накопители OWC Viper Pro Thunderbolt SSD объемом 4 и 8 ТБ стоят примерно $3000 и $4800 соответственно : На накопители OWC Viper Pro Thunderbolt SSD будет распространяться действие трехлетней гарантии производителя

    17:144

    Бюджетный планшетофон Lenovo A5860 получит ОС Android 5.0: Смартфон Lenovo A5860 оснастят 1 ГБ ОЗУ

    17:1331

    Компьютерный корпус SilverStone KL06 рассчитан на платы типоразмера microATX: Рекомендуемая цена корпуса SilverStone KL06 — $79

    17:024

    ETegro Technologies, «Связь Инжиниринг» и «Утилекс» представили модульный микро-ЦОД DataStone+ российского производства : Модульный микро-ЦОД DataStone+ предназначен для частного облака или ИТ-инфраструктуры небольшого предприятия

    15:572

    Дочернее предприятие Mediatek поглощает компанию Alpha Imaging Technology : Компания Alpha Imaging Technology специализируется на разработке процессоров изображения

    15:05

    Однокристальная система Ambarella S2Lm предназначена для IP-камер с батарейным питанием : Основой SoC Ambarella S2Lm служит процессор ARM Cortex-A9

    14:303

    «Лаборатория Касперского», Microsoft и Trend Micro вместе с Интерполом устроили охоту на ботнет Simda: Хакеры построили целый бизнес по сбору денег за предоставление доступа к зараженным компьютерам при помощи Simda

    14:21

    Nokia ведет переговоры о покупке части Alcatel-Lucent: Официальное сообщение о сделке между Nokia и Alcatel-Lucent может прозвучать до конца недели

    13:39

    Обновлены программы Apple Final Cut Pro X, Motion и Compressor: Программы Final Cut Pro 10.2, Motion 5.2 и Compressor 4.2 уже доступны в App Store для Mac по цене 17 990, 2 990 и 2 990 рублей соответственно

    12:13

    Платформа MediaTek LinkIt Assist 2502 призвана помочь независимым разработчикам электроники : Платформа MediaTek LinkIt Assist 2502 включает SDK для среды разработки Eclipse

    11:49

    Планшет Panasonic Toughpad 4K нового поколения, оснащенный входом HDMI 2.0, стоит $3000: Продажи обновленной версии Panasonic Toughpad 4K начнутся в июле

    11:2245

    Процессорный охладитель Cooler Master GeminII S524 Ver.2 не мешает модулям памяти: Процессорный охладитель Cooler Master GeminII S524 Ver.2 совместим с большим числом процессоров, чем его предшественник

    10:2811

    Kingston начинает поставки SSD KC310 объемом 960 ГБ: Производитель предоставляет на накопитель KC310 трехлетнюю гарантию

    09:5412

    Ноутбук Toshiba Portege R30 ориентирован на деловое применение: Корпус Toshiba Portege R30 изготовлен из магниевого сплава

    09:389

    Крупные ODM-производители заинтересовались сегментом Интернета вещей: ODM-производители инвестируют средства в IoT

    08:00

    Nokia намерена продать картографический сервис Here: Nokia может продать Here

    07:305

    Новая фотография «безрамочного» смартфона Oppo позволяет рассмотреть края дисплея во всех подробностях: Появились новые фото смартфона Oppo R7

    07:2044

    Смартфон Asus Zenfone 2 можно купить до официальной премьеры в РФ: Смартфон Asus Zenfone 2 хоть и поддерживает LTE, но не оптимизирован в этом отношении для российского рынка

    01:4818

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