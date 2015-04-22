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    22 апреля 2015

    Micromax Canvas Spark — смартфон стоимостью $80 с ОС Android 5.0: Смартфон Micromax Canvas Spark оснастили 1 ГБ ОЗУ

    19:5938

    Google выпустила крупное обновление платформы Android Wear: Часы с Android Wear научили работать без сопряжённого по Bluetooth смартфона

    19:472

    Полнокадровые объективы Zeiss Batis 2/25 и 1.8/85 с креплением Sony E поддерживают автоматическую фокусировку и оснащены дисплеями OLED: Прием предварительных заказов уже начинается по цене $1300 за Zeiss Batis 2/25 и $1200 за Zeiss Batis 1.8/85

    19:1114

    Внешний накопитель Buffalo MiniStation Extreme NFC позволяет защитить доступ к данным посредством карты NFC: Внешний накопитель Buffalo MiniStation Extreme NFC защищён от падений

    18:555

    Игровые мини-ПК CyberPowerPC Trinity собраны в корпусах Deepcool Tristellar: Серия Trinity включает модели Trinity 100, Trinity 200 и Trinity Xtreme

    18:384

    Компьютерный корпус Thermaltake Core X9 Snow Edition окрашен в белый цвет: Компьютерный корпус Thermaltake Core X9 Snow Edition стоит на $10 больше, чем исходная модель

    18:206

    Платёжный сервис Samsung Pay запустят уже в текущем месяце, но пока лишь в Южной Корее: Платёжный сервис Samsung Pay заработает через несколько дней

    18:18

    Начались продажи процессорных охладителей Alpenfohn Matterhorn Black Edition и White Edition : Процессорную систему охлаждения Alpenfohn Matterhorn можно купить за 53 евро

    18:052

    В TSMC связывают рост полупроводниковой отрасли с интернетом вещей: Компания TSMC относится к мировым лидерам по затратам на исследования в области полупроводникового производства

    17:381

    Глава Huawei полагает, что для обеспечения информационной безопасности рынок должен оставаться открытым: Ограничения, вводимые китайским правительством, могут повредить и самому Китаю

    17:07

    Peugeot и IBM расширят сотрудничество, направленное на разработку «подключенного автомобиля»: Финансовая сторона нового соглашения, рассчитанного на семилетний срок, не разглашается

    16:49

    Определены номинанты на международный финал Imagine Cup 2015 от России: В Москве подведены итоги российского финала международного технологического конкурса Imagine Cup 2015

    16:24

    Смартфон LG G Stylo комплектуется пером: Первое время LG G Stylo можно будет купить в Корее, но уже в мае новинка начнет появляться и в других странах

    16:059

    Мини-роутер Huawei Honor WS831 соответствует спецификации Wi-Fi 802.11ac: Оснащение Huawei Honor WS831 включает три порта Ethernet 100 Мбит/с и один порт USB 2.0

    14:505

    Джон Кармак заявил, что популяризовать виртуальную реальность должны будут смартфоны и планшеты: Виртуальная реальность должна стать популярной во всех областях жизни, а не только в хардкорной игровой индустрии

    14:42

    Неназванный производитель микросхем из США заказал у ASML оборудования следующего поколения более чем на 1 млрд долларов: Пример Intel придаст уверенности другим производителям по отношению к технологии EUV

    14:2743

    ZTE подает в суд на компанию Huawei, обвиняя ее в нарушении патентов в устройствах P8 и MediaPad X2: ZTE требует запретить Huawei выпуск указанных устройств

    13:371

    Samsung предлагает упростить замену SSD в ноутбуках: Решение, патентуемое Samsung, подходит не только для ноутбуков

    13:0848

    Tesla расскажет о своих аккумуляторных батареях для дома и предприятий 30 апреля: Tesla расскажет о преимуществах своего решения, а также о том, почему предыдущие батареи для дома не смогут конкурировать с новыми продуктами Tesla

    12:55

    Вебинар «Новинки и флагманы Advantech. Обзор промышленных панельных компьютеров и мониторов» пройдет 24 апреля в 11:00 мск: Участие в мероприятии абсолютно бесплатное. Каждый участник сможет задать интересующие его вопросы в режиме онлайн

    12:48

    Расходы на облачную инфраструктуру в этом году вырастут на 21%, подсчитали аналитики IDC: В 2019 году расходы на облачную инфраструктуру достигнут 52 млрд долларов

    10:41

    New Wallet: чехол для iPhone, который заодно играет роль бумажника и не дает потерять ключи: На серийный выпуск New Wallet разработчики хотят собрать $25 000

    10:1515

    Samsung может заполучить заказы Qualcomm на выпуск платформ Snapdragon 820: Однокристальные платформы Snapdragon 820 будут выпускаться на мощностях Samsung

    10:0018

    Nikon и Sigma урегулировали патентный спор в Японии: В Nikon прислушались к рекомендации Верховного суда по вопросам интеллектуальной собственности

    09:00

    Появилось изображение нового сверхтонкого смартфона Oppo : Oppo готовит новый супертонкий смартфон

    08:3012

    Опубликован отчет IBM за первый квартал 2015 года: Доход IBM в первом квартале 2015 года составил 19,6 млрд долларов

    08:00

    В серию Sharkoon SilentStorm SFX вошли блоки питания мощностью 350, 450 и 500 Вт: В блоках питания Sharkoon есть защита от всевозможных нештатных ситуаций

    08:0015

    В конфигурацию платформы MediaTek Helio X20 (MT6797) войдут восемь процессорных ядер Cortex-A53 и два Cortex-A72: SoC MediaTek Helio X20 (MT6797) начнут производить уже летом

    07:5010

    Фото дня: часть корпуса планшета Apple iPad Pro в сравнении с iPad Air 2: Корпус планшета Apple iPad Pro засветился на фото

    07:1065

    Изображения и спецификации зеркальной камеры Pentax K-3 II появились накануне официального анонса: Камера Pentax K-3 II имеет режим съемки с повышением разрешения сдвигом датчика изображения

    07:0013

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