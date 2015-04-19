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    19 апреля 2015

    Браслет для фитнеса Jawbone Up2 стоит $99, Up4 с поддержкой платежей по NFC — $199: По функциям Up2 напоминает прошлогоднюю модель Up24

    21:367

    Специалисты Колумбийского университета создали камеру, которая работает без внешнего источника питания: Освещенности 300 лк хватает, чтобы бесконечно получать по одному кадру в секунду

    20:598

    Монитор HP DreamColor Z32x поддерживает разрешение 4К: Продажи HP DreamColor Z32x стартуют этим летом

    20:1924

    Твердотельные накопители HP Z Turbo G2 с поддержкой NVMe предназначены для рабочих станций: Твердотельные накопители HP Z Turbo G2 выпускаются объемом 256 и 512 ГБ

    20:048

    Смартфон Sony Xperia Z4 может получить дактилоскопический сенсор: Источник указывает достаточно необычное расположение сенсора

    20:0310

    Скорый выпуск ОС Android 5.1.1 связывают с желанием Google исправить ошибку, приводящую к утечке памяти: Ошибка в ОС Android 5.1 приводит к снижению производительности и краху приложений

    19:129

    Сублимационный принтер Canon Selphy CP1000 весит 840 г: Цена Canon Selphy CP1000 — 110 евро

    19:006

    В этом квартале Sony планирует выпустить новые модели камер серий A7, A6000 и RX: Анонс новой камеры или камер серии Sony RX намечен на 23 апреля

    18:43

    Доход Seagate за квартал, завершившийся 3 апреля 2015 года, составил 3,3 млрд долларов: Валовая прибыль Seagate за год почти не изменилась

    18:09

    Робот-повар Moley Robotics предназначен для домашней кухни: В компании намерены довести разработку до уровня коммерческого продукта уже к 2017 году

    17:4817

    Камеры разрешением 52 Мп появятся в смартфонах уже в будущем году : Специалисты компании Light предлагают оснащать смартфоны массивами камер

    17:2734

    Первое фото Xiaomi Mi 4i демонстрирует еще более тонкую рамку: Ожидается, что Xiaomi запустит этот смартфон в Индии уже 23 апреля по цене около $300

    16:2110

    Ожидается, что OnePlus представит смартфон OnePlus Two уже завтра: Компания OnePlus рассылает представителям СМИ приглашения на мероприятие, которое пройдет уже завтра

    15:4911

    Появилась информация о смартфоне BlackBerry Oslo, который может оказаться модификацией модели Passport: Смартфон BlackBerry Oslo может оказаться версией Passport

    14:421

    Samsung удалила свой логотип с новых смартфонов в Японии: В пресс-службе Samsung не уточнили причины такого решения

    14:0310

    Американский запрет на поставки компонентов для китайских суперкомпьютеров касается также AMD, HP, IBM, Nvidia: Компаниям AMD и Nvidia тоже запрещено поставлять GPGPU FirePro и Tesla

    13:4032

    Все системные платы Asus на чипсетах X99 и Z97 поддерживают NVM Express: Достаточно обновить UEFI BIOS

    13:005

    Microsoft прокомментировала ситуацию с поломками Lumia 520 после установки Windows 10 для смартфонов: Смартфоны получали слишком много данных и очень быстро

    11:505

    AquaComputer анонсировала водоблок для 3D-карты Nvidia GeForce GTX Titan X: Наиболее доступный вариант водоблока AquaComputer kryographics стоит примерно 95 евро

    11:50

    Смартфону LG G4 пророчат однокристальную платформу Snapdragon 808: Смартфон LG G4 может получить SoC Snapdragon 808

    09:002

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