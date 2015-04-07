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    7 апреля 2015

    В хранилище VSky H3970 типоразмера 4U помещается 70 жестких дисков объемом 8 ТБ: Promise Technology адресует хранилища VSky H3970 корпоративным заказчикам

    20:3922

    Spreadtrum ожидает значительное повышение спроса на свою продукцию: Spreadtrum в прошлом году реализовала 200 млн платформ

    20:351

    DA14680 Wearable-on-Chip — однокорпусное решение для носимой электроники с интерфейсом Bluetooth Smart v4.2: Ознакомительные образцы DA14680 должны появиться в текущем квартале

    20:18

    Первый квартал 2015 года оказался для HTC успешным: HTC снова отчиталась о прибыли

    20:15

    Sony вложит еще 376 млн долларов в расширение производства датчиков изображения: Сейчас на предприятиях Sony ежемесячно производится около 60 000 кремниевых пластин с датчиками

    19:401

    Операционная прибыль Samsung в первом квартале будет выше, чем ожидалось: Оценки аналитиков формировались под впечатлением отчетов Samsung за предыдущие кварталы и оказались неточными

    18:592

    Появилась информация о цене смартфона Huawei P8: Смартфон Huawei P8 будет доступен в двух вариантах

    18:34

    Специалисты «Доктор Веб» выявили попытку атаки опасного троянца на оборонные предприятия: Троянец распространялся в почтовом сообщении с заголовком «Дополнение к срочному поручению от 30.03.15 № УТ-103»

    18:331

    Начат прием заказов на объектив Lensbaby Velvet 56: Объектив Lensbaby Velvet 56 оценен производителем в $500

    17:549

    Карта расширения Netlist Expressvault EV3 для шины PCIe 3.0 добавляет в компьютер энергонезависимую память с произвольным доступом: Карты Netlist Expressvault EV3 предназначены для корпоративных потребителей

    14:5316

    За последние два года количество бюджетных мест по ИТ-специальностям увеличилось примерно на 70%: Минкомсвязи России заявляет, что ИТ-отрасль является одной из самых успешных отраслей экономики России

    13:223

    В серию Super Talent mSATA SJ2 вошли SSD объемом от 16 до 128 ГБ: Твердотельные накопители Super Talent mSATA SJ2 предназначены для встраиваемых систем

    12:264

    Solarbike — электрический велосипед на солнечных батареях: О перспективах коммерциализации разработки пока данных нет

    11:2841

    Смартфон ZTE Blade S6 Plus можно купить только на eBay, цена для Европы — 253 евро: Доставку ZTE Blade S6 Plus оплачивает производитель

    10:457

    Смартфон Intex Aqua Desire HD: восьмиядерная SoC MediaTek MT6592M и экран разрешением 1280 х 720 точек: Для целевого рынка изделие получилось недешевым

    08:084

    Флагманский смартфон Gionee Elife E8 представят в июне: Смартфон Gionee Elife E8 получит 3 ГБ ОЗУ

    07:451

    Обновлённая системная плата ASRock X99M Killer получила два порта USB 3.1: Новая версия платы ASRock X99M Killer располагает разъёмами USB 3.1

    07:102

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