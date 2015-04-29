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    29 апреля 2015

    OLEDWorks покупает ключевые активы Philips, связанные с выпуском осветительных приборов OLED: OLEDWorks получит лицензию на продажу светоизлучающих компонентов OLED под маркой Philips

    20:56

    Опубликован отчет HTC за первый квартал 2015 финансового года: За три месяца с января по март 2015 года доход HTC составил 1,36 млрд долларов

    20:31

    Компьютерный корпус NZXT Noctis 450 комплектуется концентратором ШИМ для подключения восьми вентиляторов: Цена NZXT Noctis 450 — $140

    19:023

    Однокристальная платформа MediaTek Helio X20 будет производиться TSMC по 20-нанометровому техпроцессу: SoC MediaTek Helio X20 будет выпускаться по нормам 20 нм

    18:401

    Приложение ParkApp поможет водителям искать парковку быстрее:

    18:07

    Акции Twitter обвалились на 18% после публикации квартального отчета: Сооснователи Twitter Inc Эван Вильямс (Evan Williams) и Джек Дорси (Jack Dorsey) потеряли за день суммарно около 750 млн долларов

    17:54

    Ученые IBM сделали еще два шага на пути к квантовому компьютеру: Квантовые вычисления рассматриваются как одна из составляющих нового этапа прогресса

    17:4712

    Устройство Apple Watch несовместимо с татуировками на запястьях: Обладатели татуированных запястий не могут полноценно пользоваться умными часами Apple

    16:48114

    Yahoo предлагает идентифицировать пользователей мобильных устройств по ушам: Вместо того, чтобы вводить PIN-код или прикладывать палец к сканеру отпечатков, Yahoo предлагает просто поднести смартфон к уху

    15:412

    Новым директором по маркетингу Intel в СНГ стал Александр Чурсин : С 1998 по 2008 год Александр занимал ряд маркетинговых и инженерных должностей в региональном представительстве корпорации

    15:00

    Возможно, на выставке Computex будет представлена только 3D-карта AMD Radeon R9 390X, но не Radeon R9 395X2: Ожидается, что 3D-карта AMD Radeon R9 390X будет стоить $700

    14:1611

    Будущие устройства Asus ZenFone будут построены на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 615: О планах Asus рассказал руководитель компании

    13:4614

    Компания Western Digital отчиталась за третий квартал 2015 финансового года: Руководство компании Western Digital удовлетворено результатами квартала

    13:23

    LG планирует продать 12 миллионов смартфонов G4: Продажи в Южной Корее начинаются сегодня, а в других странах LG G4 появится позже

    12:368

    Компьютерный корпус AeroCool Battlehawk предложен в двух вариантах цветового оформления: Модель Battlehawk White окрашена в белый цвет с черными вставками, Battlehawk Black — полностью в черный

    12:056

    APU AMD Godavari замечены в списке процессоров, поддерживаемых системными платами ASRock с разъемом FM2+: Выпуск APU AMD Godavari ожидается в конце мая

    11:194

    Huawei представила бюджетные планшеты Honor Pad и Huawei Play Pad Note: Планшет Honor Pad получил экран с очень низким разрешением

    10:50

    Реструктуризация Panasonic принесла свои плоды — чистая прибыль выросла на 49%: Panasonic отчиталась за прошедший финансовый год

    09:301

    Наборы для разработчиков Toshiba TZ1000 предназначены для создания устройств носимой электроники и интернета вещей: Поставки наборов для разработчиков Toshiba TZ1000 начнутся 7 мая; некоторые разработчики получат их бесплатно

    08:351

    Чехол mophie juice pack для смартфона LG G4 оснащён аккумулятором ёмкостью 3450 мА·ч: Чехол mophie juice pack для смартфона LG G4 стоит $100

    08:303

    Смартфоны Samsung Galaxy J7 и J5 прошли сертификацию Bluetooth: В модели Samsung Galaxy J7 (SM-J7008) используется SoC Marvel PXA1936

    08:192

    Asus не собирается в текущем году выпускать новые модели умных часов: Преемник Asus ZenWatch появится только в следующем году

    08:00

    Lenovo ThinkCentre Chromebox Tiny — мини-ПК с Chrome OS стоимостью $200: Мини-ПК Lenovo ThinkCentre Chromebox Tiny совместим с моноблоком ThinkCentre Tiny-in-One

    07:309

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