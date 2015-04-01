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    1 апреля 2015

    Специалисты AnTuTu составили первый в этом году рейтинг самых производительных смартфонов: В этот раз на вершине оказалось детище инженеров Samsung

    23:1311

    Переход от DirectX 11 к DirectX 12 позволяет полнее раскрыть потенциал даже старых процессоров AMD: Опубликованы результаты APU AMD Kaveri и CPU AMD FX 8350 в тесте 3DMark DirectX 12 API Overhead

    21:2423

    Процессоры Intel Pelican Lake позволят устанавливать дискретный графический модуль непосредственно на CPU: Процессоры Intel Pelican Lake не получат встроенного GPU

    20:2720

    Sony продала половину принадлежавших ей акций Olympus и перестала быть крупнейшим акционером этой компании: Sony рассчитывает в результате операции укрепить свои финансовые ресурсы

    20:111

    Чистая прибыль E Ink Holdings в 2014 году составила всего 416 тыс. долларов: E Ink Holdings отчиталась за 2014 финансовый год

    19:562

    Тайваньские компании уменьшают объёмы производства пластиковых корпусов для мобильной техники : Спрос на металлические шасси и корпуса для смартфонов и ноутбуков растёт

    19:371

    Смартфон Huawei Cherry будет основан на платформе Kirin 620: Смартфон Huawei Cherry получит аккумулятор ёмкостью 2550 мА·ч

    19:21

    В 2014 году продажи смартфонов принесли Huawei около 26% всей выручки: Чистая прибыль Huawei в 2014 году увеличилась на треть

    19:05

    Смартфон LG G4, изображения которого появились в Сети, анонсируют 28 апреля: Смартфон LG G4 покажут 28 апреля

    18:401

    Samsung работает над смартфоном Galaxy J7: Samsung Galaxy J7, вероятно, получит экран диагональю 5,5 дюйма

    18:401

    Harman стала новым владельцем Bang & Olufsen Automotive: Сумма сделки составила около 156 млн долларов

    18:38

    SoC Leadcore LC1860C, служащая сердцем смартфона Xiaomi Redmi 2A, содержит пять процессорных ядер: SoC Leadcore LC1860C набирает в AnTuTu 23 000 баллов

    18:11

    Беспроводной мост Asus EA-AC87 оснащен портом Gigabit Ethernet и четырьмя антеннами двойного назначения: Пропускная способность Asus EA-AC87 достигает 1800 Мбит/с

    16:366

    В линейку SSD Samsung 850 EVO вошли накопители типоразмеров M.2 и mSATA: В Samsung 850 EVO типоразмеров M.2 и mSATA используются контроллеры Samsung MGX и MEX

    16:3018

    OnePlus представила миниатюрный беспилотный летательный аппарат DR-1: Изделие предлагает схемы управления для пилотов с разным уровнем подготовки

    16:0912

    Xiaomi снизила стоимость смартфона Mi4: С восьмого апреля стоимость Xiaomi Mi4 снизится на $16-30 в зависимости от модификации

    15:225

    Microsoft представила планшет Surface 3 под управлением Windows 8.1 и на базе SoC Intel Atom x7: Базовая версия Microsoft Surface 3 оценена в США в $500

    12:0064

    Твердотельные накопители Team Group TM4PS4 и TM8PS4 в исполнении M.2 оснащены интерфейсом SATA: Твердотельные накопители Team Group TM4PS4 и TM8PS4 доступны объемом 128 и 256 ГБ

    12:001

    В каталоге Intel появились процессоры Celeron N3000, N3050, N3150 и Pentium N3700 (Braswell): Модели Celeron N3000 и N3050 имеют два ядра CPU Airmont, Celeron N3150 и Pentium N3700 — четыре

    11:001

    На выпуск скейтборда The Monolith с электромоторами в колесах удалось собрать $350000: Для управления The Monolith в комплект включен пульт RFLX, работающий по Bluetooth LE

    10:0019

    Представлены первые IP-ядра процессоров машинного зрения Synopsys DesignWare EV : IP-ядра процессоров машинного зрения Synopsys DesignWare EV характеризуются низким энергопотреблением

    09:306

    Шлем виртуальной реальности Xiaomi Mi VR потребует для работы два смартфона: Шлем Xiaomi Mi VR требует подключения двух смартфонов Mi Note Pro

    09:206

    Аналитики прогнозируют дальнейший спад продаж смартфонов Sony : По прогнозам аналитиков, Sony продаст в следующем году только 38 млн смартфонов

    09:101

    Смартфоны Asus ZenFone 3 получат сканеры отпечатков пальцев: Asus оснастит следующее поколение смартфонов ZenFone дактилоскопами

    08:402

    Засветившийся на фото планшет Hisense выделяется тонким обрамлением дисплея: Новый планшет Hisense получит тонкие рамки

    08:105

    Появилась новая информация о возможной продаже AMD: Теперь потенциальным покупателем AMD аналитики называют другую компанию

    08:003

    Ассортимент Asus пополнился мышью ROG Sica и ковриком Whetstone: Для обеих новинок характерно использование фирменных цветов ROG — красного и черного

    08:002

    Новый продукт для участников конференции iXBT.com: Осеннее нововведение затронет всех зарегистрированных пользователей

    07:4015

    Новое поколение плеера Apple iPod будет выполнено в виде браслета: Apple готовит плеер-браслет iPod Band

    07:3010

    Смартфон Gionee V381 оснастят платформой MediaTek MT6752 и аккумулятором ёмкостью 4200 мА·ч: Смартфон Gionee V381 получит дисплей разрешением qHD

    07:10

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    03:104

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