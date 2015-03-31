  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    31 марта 2015

    Samsung Electronics и LG Electronics помирились: Samsung Electronics и LG Electronics намерены впредь разрешать споры исключительно путем диалога

    22:473

    Накопитель WD My Passport X позиционируется как внешнее хранилище данных для консоли Xbox One или игрового ПК: Объем внешнего накопителя WD My Passport X — 2 ТБ

    19:4711

    Atmel SAM L21 имеет рекордно низкое энергопотребление среди микроконтроллеров на ядре ARM Cortex-M: Потребляемый ток 32-разрядного микроконтроллера Atmel SAM L21 в режиме ожидания составляет всего 200 нА

    19:227

    Благодаря смартфонам Galaxy S6 и S6 Edge капитализация Samsung увеличилась на 11 млрд долларов: Акции Samsung выросли на 6,2%

    19:1015

    Xiaomi Redmi 2A — самый дешёвый смартфон компании стоимостью далеко не $65: Xiaomi представила смартфон Redmi 2A

    18:459

    Записи в базе данных GFXBench дают представление о характеристиках смартфона Sony Xperia Z4: Sony Xperia Z4 получил 3 ГБ оперативной памяти

    17:558

    Блоки питания Enermax MaxPro оснащаются вентиляторами с гидродинамическими подшипниками: В серию Enermax MaxPro вошли изделия мощностью от 400 до 700 Вт

    14:312

    Одна из японских компаний, выпускающих игровые ПК, модифицирует для своих систем 3D-карты Nvidia GeForce GTX Titan X: Легким движением напильника воздушная система охлаждения превращается в гибридную

    12:374

    Появились качественные изображения смартфона HTC One M9 Plus: HTC One M9 Plus получит цельнометаллический корпус

    12:356

    За 2,8 млрд долларов Philips продает 80,1% подразделения, выпускающего светодиодные компоненты осветительных приборов: Сделка является частью стратегии Philips

    11:512

    Asus интригует видеокартой ROG Matrix GTX 980 Gold Edition: На какое-то время Asus ROG Matrix GTX 980 Gold Edition станет самой быстрой видеокартой производителя в серии GeForce 900

    11:409

    Представлено универсальное устройство для работы с картами памяти Kingston HS4 и карта памяти Kingston CF 600X объемом 64 ГБ: Карта памяти объемом 64 ГБ, пополнившая серию Kingston CompactFlash Ultimate 600x, демонстрирует скорости чтения и записи до 90 МБ/с

    11:20

    Флагманский смартфон Huawei P8 прошел сертификационные испытания в Китае: Huawei P8 демонстрирует необычное компоновочное решение переноса всех клавиш и слотов на одну грань

    10:591

    Отличительная особенность смартфона JiaYu S4 — разъем USB Type-C: JiaYu S4 будет выполнен в стилистике iPhone 6

    10:0515

    HTC A50AML — новый представитель смартфонов серии Desire: В основе HTC A50AML — SoC MediaTek MT6752M

    09:34

    Фото дня — корпус смартфона iPhone 6c: Корпус смартфона iPhone 6c засветился на фото

    09:0042

    Amazon тестирует дроны в Канаде: Amazon начала тестировать дроны в Канаде

    08:40

    Новая фабрика UMC сможет производить 50 000 полупроводниковых пластин диаметром 300 мм: Новый завод UMC обойдётся в 6,2 млрд долларов

    08:20

    Samsung может втрое увеличить объёмы производства смартфона Galaxy S6 Edge: Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge может оказаться популярнее, чем ожидалось

    08:0026

    Засветившийся на недавних фото смартфон LG основан на SoC Snapdragon 610, а значит, не может являться новым флагманом: Смартфон LG G4 Stylus получит SoC Snapdragon 610

    07:40

    Lenovo N21 — защищённый хромбук стоимостью $230: Хромбук Lenovo N21 может похвастаться защитой от падений и влагоустойчивой клавиатурой

    07:105

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018