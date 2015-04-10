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    10 апреля 2015

    Aston Martin работает над гибридом и электрокаром: Конечно же, Aston Martin не может допустить, чтобы ее электрокар оказался маломощным

    18:4516

    На IDF 2015 был показан модуль камеры Intel RealSense для смартфонов: Спецификации модуля пока не опубликованы

    18:005

    Беседа с Huawei о новинках линейки Honor: кризис им не помеха?: Смотрите нас в пятницу в 19:00

    17:387

    Biostar также выпускает видеокарту на основе GPU GeForce GTX 960: Изделие с оригинальной печатной платой и кулером

    17:34

    Аналитики Gartner оценивают сокращение рынка ПК в первом квартале 2015 года по сравнению с тем же кварталом 2014 года в 5,2%: Небольшой рост в мобильном сегменте не смог скомпенсировать сокращение в сегменте настольных ПК

    16:471

    OnePlus может задержать выпуск смартфона Two до второго полугодия: Однозначных официальных комментариев на эту тему еще не поступало

    16:43

    Intel достался заказ на создание самого быстрого в мире суперкомпьютера производительностью 180 PFLOPS: Министерство энергетики США заказало у Intel два суперкомпьютера

    16:1063

    Intel представила в России комплект специальных приложений для школ: Комплект программного обеспечения Intel Education Software доступен к заказу

    15:213

    Русскоязычные хакеры нацелены на клиентов швейцарских банков: В компании «Лаборатория Касперского» заявляют, что хакеры, использующие Emotet, хорошо владеют русским языком

    15:081

    Продажи полупроводниковой продукции в 2014 году выросли на 7,9%; Intel, Samsung и Qualcomm занимают более 30% рынка: Аналитики Gartner подвели итоги 2014 года на рынке полупроводниковой продукции

    14:165

    Представлена видеокамера Canon EOS C300 Mark II: Продажи камер Canon EOS C300 Mark II стартуют в сентябре по цене $20 000

    13:2013

    Смартфон Lenovo A1900 стоимостью $60 предлагает четырёхъядерную платформу и Android 4.4.2: Смартфон Lenovo A1900 основан на SoC Spreadtrum SC7730

    13:197

    Обновленная модель смартфона Elephone P3000s с новым процессором и 3 ГБ оперативной памяти станет доступна уже на следующей неделе: Помимо этого, разрешение 5-дюймового дисплея IPS, защищенного покрытием Gorilla Glass 3, увеличили до 1920x1080

    13:162

    У EVGA готово второе поколение фирменных мостиков SLI: Когда и почем можно будет купить новинки, производитель пока не говорит

    12:094

    По подсчетам IDC, в первом квартале 2015 года рынок ПК сократился на 6,7% по сравнению с тем же периодом 2014 года: Аналитики ожидали, что сокращение рынка ПК будет еще больше

    11:15

    Intel не удалось купить Altera, поскольку стороны не смогли договориться о цене: Акции Altera поднялись в цене, указывая, что поглощение все еще возможно

    10:332

    Чехлы mophie space pack для устройств Apple оснащены аккумуляторами и накопителями объёмом до 128 ГБ: Mophie представила чехлы с аккумуляторами и накопителями, а также внешний АКБ с памятью

    10:0024

    Фото дня: видеокарта XFX Radeon R9 390: Видеокарта XFX Radeon R9 390 засветилась на фото

    08:307

    Через полгода после разделения, HP практически полностью уходит с рынка облачных платформ: HP не смогла конкурировать с Amazon и Google на рынке облачных платформ

    08:001

    Появились изображения и фотографии смартфонов Huawei P8 и P8 Lite: Смартфон Huawei P8 появился на изображениях

    07:502

    Смартфон LG G4 получит 16-мегапиксельную основную камеру, а фронтальная сможет похвастаться разрешением 8 Мп: Фронтальная камера смартфона LG G4 получит ИК-фильтр

    07:104

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