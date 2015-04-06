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    6 апреля 2015

    Основой смартфона Huawei P8 послужит SoC Kirin 935: Процессор SoC Kirin 935 работает на частоте 2,2 ГГц

    22:09

    В этом году будет выпущен компьютер Apple iMac с экраном Retina 8K: Фотографы — одна из категорий пользователей, которым придется по душе экран 8К

    21:3542

    Создатель персонажей серии видеоигр Final Fantasy выпустил коллекцию чехлов для смартфонов Apple iPhone : Чехлы, оформленные Ёситака Амано, выпущены ограниченной серией

    20:403

    Миниатюрное устройство RF IDeas pcProx Nano идентифицирует пользователя по бейджу : Производитель называет pcProx Nano самым маленьким устройством для идентификации по бейджу

    19:443

    Google снизила вдвое количество вредоносных программ для Android: Компания Google опубликовала большой 44-страничный отчет Android Security 2014 Year in Review

    18:253

    В городских регионах Китая доля iOS достигла исторического максимума — 27,6%: В США доля iOS за год уменьшилась с 39,3% до 38,8%, в Японии — с 54,9% до 49,8%

    18:20

    Spigen представила защитные чехлы для Apple Watch: Все модели чехлов Spigen для Apple Watch доступны для предварительного заказа по цене $13,99

    17:2033

    Желающих приобрести Motorola Solutions пока не нашлось: Motorola Solutions не нашла покупателей на свой бизнес

    17:071

    Разборка смартфона Samsung Galaxy S6 показала, что Samsung все меньше использует микросхемы других производителей: Южнокорейский производитель все больше полагается на собственные микросхемы

    16:5040

    Планшетный компьютер Cube i7-CM оснащен процессором Intel Core M и ОС Ubuntu: Cube i7-CM оснащен процессором Intel Core M-5Y10C

    16:2013

    Новые фото смартфона Sony Xperia Z4, который может иметь разновидности с двумя разрешениями экрана: Официальный анонс расставит все по своим местам

    15:547

    В Малайзии стартуют продажи смартфона Asus PadFone S Plus: Asus PadFone S Plus, в сравнении с предшественником, получил 3 ГБ ОЗУ

    14:351

    Apple может лишить новую телевизионную приставку поддержки видео 4K: Приставка Apple TV2 может быть лишена поддержки 4К

    13:36111

    HTC One M8s отличается от модели One M8 процессором, камерой и аккумулятором: HTC One M8s оценен в Великобритании в 380 фунтов стерлингов

    13:355

    Смартфон Intex Aqua M5 с четырехъядерной SoC MediaTek MT6582 оценен в $85: В активе компании есть смартфоны почти в три раза дешевле

    13:213

    Lenovo готовит упрощённую версию смартфона Vibe Shot, которая получит более производительную платформу: Упрощённая версия смартфона Lenovo Vibe Shot получит дисплей HD

    12:172

    Ноутбуки в этом году уступят планшетам первенство на рынке мобильных компьютеров : Планшеты по итогам 2015 года займут 52% рынка мобильных компьютеров

    09:0013

    OnePlus выпустила прошивку OxygenOS : Загрузить OxygenOS и найти инструкцию по установке прошивки можно на официальном сайте

    08:421

    iFixit выставили новому флагману HTC всего два балла: HTC One M9 заработал у iFixit 2 балла из 10

    08:3042

    Samsung разделит производство панелей ЖК и OLED: Samsung проведёт реструктуризацию производства панелей

    08:002

    LG представила дисплей QHD диагональю 5,5 дюйма, который станет основой смартфона G4: LG представила дисплей для нового флагмана

    07:402

    Самый доступный изогнутый монитор Samsung обойдётся в $300: Монитор Samsung S24E510C стоит $300

    07:107

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