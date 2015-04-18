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    18 апреля 2015

    Ультрабук Apple MacBook — одно из самых непригодных к ремонту устройств по версии iFixit: Ультрабук Apple MacBook заработал у iFixit всего один балл

    14:33207

    Французская компания ECA разработала дроны-перехватчики IT180 : Дроны ECA IT180 смогут отследить пилота дрона-нарушителя в течение минуты

    13:4317

    Японский поезд на магнитной подушке установил новый рекорд скорости — 590 км/ч: Прежний рекорд продержался 12 лет

    10:5955

    Внешний оптический привод Pioneer BDR-XS06JL поддерживает запись на диски BDXL: Продажи Pioneer BDR-XS06JL в Японии стартуют в этом месяце

    10:066

    Мини-ПК Asus ROG GR6 построен на процессоре Intel Core i5-5200U (Broadwell): Компьютер Asus ROG GR6 поставляется с ОС Windows 8.1 и ПО Steam Big Picture Launcher

    09:439

    На фото засветились смартфоны Huawei Honor 7 и Honor 7 Plus: Смартфон Huawei Honor 7 Plus получит сканер отпечатков пальцев

    09:00

    Новый смартфон ZTE получит сканер отпечатков пальцев и яркие варианты расцветки: ZTE готовит среднебюджетный смартфон с дактилоскопом

    08:30

    Видеокамера Blackmagic Micro Cinema Camera с датчиком формата Super 16 оснащена креплением для объективов Micro Four Thirds : Продажи Blackmagic Micro Cinema Camera начнутся в июле по цене $995

    08:004

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