  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    8 апреля 2015

    Клавиатура Logitech Keys-To-Go предназначена для мобильных устройств с ОС Android и Windows: К смартфону или планшету клавиатура Logitech Keys-To-Go подключается по Bluetooth

    19:4415

    Yubico называет YubiHSM 1.5 самым маленьким модулем аппаратной защиты: По умолчанию модуль настроен на использование системы разовых паролей YubiKey One-Time Password

    19:173

    Представлен смартфон HTC One M9+: Смартфон HTC One M9+ оснащен дактилоскопическим датчиком

    18:589

    Стали известны характеристики APU AMD E1-6015 и A8-7410: APU AMD A8-7410 будет работать на частоте 2,2 ГГц

    18:546

    Стали известны характеристики смартфонов Samsung Galaxy J5 и J7: Смартфоны Samsung Galaxy J5 и J7 получат по 1,5 ГБ ОЗУ

    18:3912

    Через приложение «Мой проездной» можно пополнять карты «Тройка»: Нужен лишь смартфон на базе OC Android с NFC и пластиковая карта

    18:208

    TCL ожидает увеличения доходов от продаж смартфонов на 30%: Прибыль от смартфонного бизнеса TCL вырастет на треть

    18:09

    OmniVision и VIA объединились для разработки автономных систем видеонаблюдения: Основой для разработки служит датчик изображения OV9712 CameraChip

    17:36

    Представлены калибраторы мониторов Datacolor Spyder5: Калибраторы мониторов Datacolor Spyder5 ориентированы на фотографов

    17:1416

    Гарнитура Roccat Kave XTD 5.1 Analog оценена в 120 евро: Подвижно закрепленный съемный микрофон Roccat Kave XTD 5.1 Analog оснащен светодиодным индикатором

    16:58

    Intel отмечает 30-летие работы в Китае, рассказывая о новых разработках и проектах: Главный исполнительный директор Intel Брайан Кржанич (Brian Krzanich) заявил, что для них очень важно представить на рынке Китая передовые технологии

    15:58

    По оценке Digi-Capital, объем рынка виртуальной и дополненной реальности составит $150 млрд к 2020 году: Специалисты инвестиционного банка Digi-Capital сделали прогноз по развитию рынка виртуальной реальности и дополненной реальности на ближайшие пять лет

    15:06

    Разработка Toshiba позволяет повысить качество изображений, получаемых камерами с маленькими датчиками: В компании намерены продолжать работы в этой области, обеспечив разработке практическое применение

    14:2715

    Начались продажи золотистых вариантов смартфонов Lumia 930 и Lumia 830: Модели Lumia 830 и 930 Gold Edition предложены с белыми и черными задними панелями

    13:579

    Анонсированы продажи игровых ковриков Ozone Gaming Ocelote World: При разработке коврика Ozone Gaming Ocelote World основное внимание было уделено обеспечению точных и быстрых перемещений мыши

    13:356

    Судья ITC предварительно согласился с формулировками в иске Nvidia против Samsung и Qualcomm: Nvidia подала патентный иск впервые в своей 22-летней истории

    12:14

    Внешний адаптер I-O Data ETG5-US3 превращает порт USB 3.0 в Gigabit Ethernet: Адаптер I-O Data ETG5-US3 питается от порта USB

    11:4117

    Проектор Canon XEED WUX500 оснащен модулем Wi-Fi: В проекторах Canon XEED WUX500 используются панели LCOS

    11:07

    Устройство для захвата видео Magewell XI100XUSB-PRO подключается к порту USB 3.0: Цена Magewell XI100XUSB-PRO — $689

    10:401

    Твердотельный накопитель Sonnet Fusion PCIe Flash Drive оснащен интерфейсом Thunderbolt 2: Доступно два варианта Sonnet Fusion PCIe Flash Drive — объемом 256 и 512 ГБ

    09:3013

    У AUO готовы дисплеи AMOLED для умных часов, включая круглую модель диаметром 1,4 дюйма: Пока только LG Display выпускает круглые дисплеи AMOLED

    09:008

    Смартфон Lenovo A7000 с поддержкой LTE и дисплеем размером 5,5 дюйма стоит дешевле, чем ожидалось: Смартфон Lenovo A7000 можно будет купить за $144, начиная с 15 апреля

    08:453

    Внешний защищённый SSD LaCie Rugged объёмом 1 ТБ оценён в $950: LaCie повысила объём твердотельных накопителей Rugged до 1 ТБ

    08:405

    Смартфон LG G4 получит камеру с максимальной диафрагмой F/1.8: LG раскрыла некоторые подробности о камере нового флагмана

    08:0011

    Накопитель PNY Hook Attache доступен в модификации объёмом 128 ГБ: Накопитель PNY Hook Attache получил модификацию объёмом 128 ГБ

    07:201

    Foxconn хочет приобрести 20% акций Sharp : Foxconn может инвестировать в Sharp 836 млн долларов в замен на акции

    07:105

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    апрель
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018