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    13 апреля 2015

    Начались поставки твердотельных накопителей HGST Ultrastar SN100, соответствующих спецификации NVM Express: Твердотельные накопители серии HGST Ultrastar SN100 предназначены для корпоративных потребителей

    21:5917

    NASA предлагает использовать смартфоны для создания сети раннего обнаружения и оповещения о землетрясениях: Смартфоны могут почувствовать крупные землетрясения

    19:3716

    Энергоэффективные процессоры Intel Core i3-4370T, Core i3-4170T и Pentium G3260T появились на прилавках: Процессоры Intel Core i3-4370T, Core i3-4170T и Pentium G3260T доступны в исполнении tray

    18:5211

    Sharp анонсировала дисплей диагональю 5,5 дюйма и разрешением 3840 х 2160 точек: Sharp представила экран 4K для мобильных устройств

    18:2752

    Vivo готовит смартфон X5Pro с платформой Snapdragon 615 и Android 5.0: Смартфон Vivo X5Pro получит изогнутое стекло, прикрывающее дисплей

    17:57

    Смартфон Samsung Galaxy A8 станет самым тонким в ассортименте компании: Смартфон Samsung Galaxy A8 получит дисплей диагональю 5,7 дюйма

    17:365

    Подведены итоги работы портала госуслуг в первом квартале 2015 года : За первые три месяца этого года портал посетили 17,4 млн раз, то есть в сутки примерно по 190 тыс. раз

    14:42

    В этом году капиталовложения Samsung Electronics в полупроводниковое производство снова достигнут рекордного уровня: Примерно 4,7 млрд долларов Samsung выделяет на наращивание выпуска флэш-памяти NAND

    14:223

    За первый квартал 2015 года Transcend удалось продать почти столько же SSD, как за все первое полугодие 2014 года: Суммарный доход Transcend в марте 2015 года оказался примерно равен 72,2 млн долларов

    14:07

    Специалисты IBM Research установили новый рекорд плотности записи данных на магнитную ленту — 123 млрд бит на квадратный дюйм : Получить рекордный результат позволило использование прототипа магнитной ленты, разработанного совместно с Fujifilm

    13:4920

    Многие согласны продать свою персональную информацию за соответствующую цену: Большая часть (75%) респондентов считает, что они не имеют никакого контроля над своей персональной информацией

    13:36

    AUO начинает серийный выпуск панелей AMOLED размером 5,46 дюйма и разрешением Full HD: В настоящее время AUO также выпускает серийно панели типа AMOLED размерами 1,63, 4,3 и 5 дюймов

    13:2926

    Вебинар «Обзор новинок и флагманов MOXA первой половины 2015 года» пройдет 17 апреля: В первом квартале 2015 года компания MOXA выпустила на рынок ряд продуктов во всех шести своих направлениях

    13:13

    Внешние жесткие диски Sony PSZ-HB1T и PSZ-HB2T оснащены интерфейсами Thunderbolt и USB 3.0: Продажи внешних накопителей Sony PSZ-HB1T и PSZ-HB2T должны начаться в мае

    12:5511

    По мнению Digitimes Research, технология AMOLED в ближайшие пять лет будет доминировать в носимой электронике: По прогнозу аналитиков, в период с 2015 по 2020 год поставки дисплеев AMOLED для носимых устройств будут расти в среднем на 25% ежегодно

    12:42

    Представлена камера Olympus Stylus Tough TG-4 для любителей активного отдыха: Продажи Tough TG-4 должны начаться в мае по цене $380

    12:201

    Блок питания Deepcool Quanta DQ850 оснащен комбинированной кабельной системой: Блок питания Deepcool Quanta DQ850 имеет сертификат 80 Plus Gold

    11:04

    Модели Advantech HVC-8700 и HVC-8701 открыли серию ускорителей для кодирования видео 4K UltraHD (2160p60) по стандарту HEVC: Ускорители Advantech HVC-8700 и HVC-8701 выполнены в виде карт расширения для шины PCI Express

    10:175

    Samsung будет выпускать 14-нанометровые GPU по заказу Nvidia : Для компании Samsung это не первый заказ на выпуск 14-нанометровой продукции

    09:2921

    Одна из групп лаборатории Google X имеет около 20 различных разработок в сфере аккумуляторов нового поколения: Лаборатория Google X уже несколько лет занимается разработкой новых технологий для аккумуляторов

    08:0015

    Amazon во второй раз получила разрешение FAA на испытания дронов вне лаборатории: Amazon получила вторую лицензию FAA

    07:30

    Часы Moto 360 теперь можно купить за $180: Часы Moto 360 подешевели сразу на $70

    07:104

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