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    4 апреля 2015

    Появились первые изображения камеры Olympus TG-4 : Внешне камера Olympus TG-4 очень похожа на свою предшественницу

    09:2212

    Графический процессор 3D-карты Asus GTX 980 20th Anniversary Gold Edition разогнан производителем до 1431 МГц: Выпуском 3D-карты Asus GTX 980 20th Anniversary Gold Edition компания Asus отметила 20 лет со дня выпуска своей первой 3D-карты

    09:108

    Lenovo A7600 — смартфон с SoC MediaTek MT6752 и Android 5.0 стоимостью $165: Смартфон Lenovo A7600 получит большой дисплей

    09:003

    Процессоры для смартфонов Apple iPhone следующего поколения будут поставлять компании Samsung и Globalfoundries: Заказы Apple являются лакомым пирогом для контрактных производителей полупроводниковой продукции

    08:26119

    Умные светильники Philips Hue Go располагают собственным аккумулятором: Умные светильники Philips Hue Go стоят $100

    08:0015

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