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    25 апреля 2015

    Слухи приписывают Apple намерение выпустить в текущем году новый плеер iPod: Новый плеер Apple iPod может выйти этой осенью

    15:1324

    Точка доступа D-Link DAP-3662 имеет степень защиты IP67, поддерживает PoE и Wi-Fi 802.11ac: Точка доступа D-Link DAP-3662 рассчитана на наружную установку

    12:434

    Представлен набор модулей памяти G.Skill Ripjaws 4 DDR4-2800 суммарным объемом 128 ГБ: В набор G.Skill Ripjaws 4 DDR4-2800 суммарным объемом 128 ГБ входит восемь модулей памяти

    12:2218

    Началась сертификация устройств, поддерживающих технологию быстрой зарядки MediaTek Pump Express Plus: Технология быстрой зарядки MediaTek Pump Express Plus позволяет зарядить батарею на 75% емкости приблизительно за тридцать минут

    12:003

    Объективы Zeiss Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM II и Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM II пополнили систему Sony A: Объектив Zeiss Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM II (SAL2470Z2) стоит $2100, Zeiss Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM II (SAL1635Z2) — $2250

    10:109

    Смартфон Turing Phone предложит уникальную систему шифрования, новый сплав и крайне оригинальный дизайн: Смартфон Turing Phone обойдётся покупателям в $870

    09:0011

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