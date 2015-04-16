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    16 апреля 2015

    Начат прием заказов на смартфон Mlais M4 Note с поддержкой LTE, работающий под управлением Android 5.0: Mlais M4 Note стоит $160, но можно купить его и за $130

    22:152

    Производитель называет Sony HX90V и WX500 самыми маленькими камерами с 30-кратным зумом: Цена камеры Sony HX90V — $430, WX500 — $330

    21:375

    Китайский производитель Ninebot приобретает компанию Segway, производящую одноимённые средства передвижения: Ninebot покупает Segway и получает инвестиции от Xiaomi

    20:181

    Разрешение монитора ViewSonic VG2860mhl-4K — 3840 x 2160 пикселей: На сайте производителя указана цена ViewSonic VG2860mhl-4K, равная $720

    19:417

    Apple «в последнюю минуту» передала TSMC 30% заказов на процессоры A9: Процессоры Apple A9 предназначены для следующей модели смартфона Apple iPhone

    19:0924

    IKEA озвучила цены на свою продукцию с функцией беспроводной зарядки, а также представила чехлы-адаптеры для смартфонов: В продажу на территории США новая продукция IKEA поступит до конца весны

    18:32

    Asus TUF Trooper B85 — бюджетный представитель топовой линейки системных плат: Плата Asus TUF Trooper B85 может принять лишь два модуля ОЗУ

    17:284

    Mophie watch dock — пьедестал для часов Apple Watch : Зарядная станция mophie watch dock стоит $60

    16:1741

    Согласно данным IHS, смартфон Samsung Galaxy S6 Edge является самым дорогим по себестоимости на рынке: Стоимость компонентов смартфона Samsung Galaxy S6 Edge составляет почти $300

    15:3724

    Ноутбуки стали популярнее настольных ПК на российском рынке: В городах с населением не меньше 100 тыс. человек у 75% семей есть компьютер

    15:1418

    Представлен объектив Fujinon XF16mm F1.4 R WR: Рекомендованная розничная цена объектива Fujinon XF16mm F1.4 R WR в России — 54 999 рублей

    15:031

    Lenovo уже располагает готовой моделью планшета на платформе Intel Atom x5 Z8300 (Cherry Trail): Новый планшет Lenovo получит SoC Intel Atom x5 Z8300

    14:173

    Сдвоенные модули камер придут в смартфоны основного сегмента уже в этом году, полагают в компании Altek: Разработка и выпуск таких модулей требует совместных усилий производителей и заказчиков

    13:419

    Средства на выпуск устройства 4SeTV, позволяющего одновременно смотреть четыре телевизионных канала, удалось собрать всего за несколько дней: Для управления 4SeTV предполагается использовать мобильное приложение для устройств с iOS и Android

    13:001

    Одной упаковки материала Stratasys Xtend 500 Fortus Plus хватает на 200 часов работы 3D-принтера: Одновременно представлена система 3D-печати Objet1000 Plus

    12:281

    Камеры Garmin VIRB X и VIRB XE предназначены для любителей экстремального отдыха: Продажи камер Garmin VIRB X и XE производитель обещает начать летом этого года

    12:10

    Китайская компания Tianma показала прототип панели AMOLED плотностью 400 пикселей на дюйм, созданный по собственной технологии: Пока только Samsung и LG способны выпускать панели AMOLED высокого разрешения

    11:2812

    Водоблок Koolance VID-NXTTNX для 3D-карты Nvidia GeForce GTX Titan X стоит $130: Отдельно можно приобрести пластину ACC-PLTNXTTNX, закрепляемую на тыльной стороне платы

    10:38

    Прибыль SanDisk в первом квартале 2015 года оказалась в семь раз меньше, чем год назад: Чистая прибыль SanDisk в первом квартале 2015 года составила 39 млн долларов

    10:244

    Процессорные охладители Arctic M1 и M1 Passive стоят 11 и 12 долларов соответственно: Процессорные охладители Arctic M1 и M1 Passive рассчитаны на процессоры AM1

    10:001

    Ericsson, Scania и KTH в рамках проекта «5G для Швеции» займутся самоуправляемыми автобусами: Ericsson примет участие в работе совместной лаборатории, созданной для изучения возможностей технологий для развития транспорта будущего

    09:57

    Стали известны характеристики смартфона Huawei P8 Lite, который «забыли» анонсировать вместе со старшими моделями: Смартфон Huawei P8 Lite получит дисплей HD и платформу Kirin 620

    09:00

    Новые решения IBM для сферы здравоохранения основаны на технологиях Watson и Open Cloud: Основной целью внедрения новой платформы названо улучшение качества предоставляемых услуг в сфере здравоохранения

    09:00

    За твердотельный накопитель Corsair Force LS объёмом 960 ГБ просят $500: Corsair расширила линейку SSD Force LS

    08:302

    Смартфон Samsung Z1 подешевел на $10, а его преемник может получить четырёхъядерную платформу : Смартфон Samsung Z2 может получить 1 ГБ ОЗУ

    07:40

    OLEDWorks будет использовать в панелях OLED гибкое стекло Corning Willow Glass : Панели, создаваемые OLEDWorks, предназначены для освещения

    07:301

    Низкопрофильный процессорный охладитель Be Quiet! Shadow Rock LP способен отвести до 130 Вт мощности: Охладитель Be Quiet! Shadow Rock LP стоит 48 евро

    07:10

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