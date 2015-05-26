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    26 мая 2015

    В Сети появилась информация о смартфоне Microsoft с очень большим дисплеем: Смартфон Microsoft Lumia 840 XL может получить экран диагональю 5,7 дюйма

    20:2512

    Apple даст вторую молодость мобильным устройствам предыдущих поколений выпуском специальной версии iOS 9: На смартфонах и планшетах Apple предыдущих поколений будет доступна лишь часть возможностей новой версии ОС

    19:5913

    Может ли современное ПО для Android загрузить восемь процессорных ядер?: Специалисты Android Authority оценили, насколько оптимизированно современное ПО Android под многоядерные решения

    19:5852

    Смартфон Sony Xperia Z4 действительно вышел на международный рынок под именем Xperia Z3+: Смартфоны Sony Xperia Z4 и Xperia Z3+ — одна и та же модель

    19:0432

    Стали известны частоты компонентов 3D-карты Nvidia GeForce GTX 980 Ti: Анонс GeForce GTX 980 Ti ожидается в начале июня

    18:573

    EMC покупает Virtustream за 1,2 млрд долларов: Покупка позволит EMC расширить ассортимент облачных решений

    18:32

    Названо имя первого в истории Apple директора по дизайну: По словам самого Джонатана Айва, кадровые изменения высвободят его от организационной работы

    18:182

    Компания Colorful, которая уже обошла MSI и Gigabyte по поставкам 3D-карт, до конца года может стать номером два на этом рынке: Лидером мирового рынка 3D-карт в этом году останется компания Palit

    16:581

    Концерн Samsung Group объявил о слиянии двух филиалов: Cheil Industries приобретает Samsung C&T за 9,3 млрд долларов

    15:59

    Процессоры Intel Purley будут наделены шестиканальными контроллерами DDR4 и шиной Omni-Path : Выход процессоров Intel Purley ожидается в 2017 году

    15:5327

    Японский оператор DoCoMo берёт на вооружение технологию ультразвукового сканирования отпечатков Qualcomm Sense ID: Технология Qualcomm Sense ID найдёт применение в смартфонах оператора DoCoMo

    15:1518

    В Сети появились изображения ещё одного флагмана ZTE, оснащённого двумя тыловыми камерами: Новый смартфон ZTE походит на аппараты Apple

    14:5911

    Учёные обновили программное обеспечение инструмента «марсохода» Curiosity с расстояния почти 400 млн км: Инструмент ChemCam «марсохода» Curiosity получил обновление ПО

    14:1711

    Твердотельные накопители SanDisk Z400s призваны заменить HDD в мобильных и встраиваемых системах: В семейство вошли накопители типоразмеров mSATA, 2,5 дюйма и M.2 (2242 и 2280) объемом 32, 64, 128 и 256 ГБ

    13:4612

    Игровая клавиатура X2.Kimera 4007 оснащена подсветкой и пятью клавишами макрокоманд: Цена X2.Kimera 4007 равна $30

    13:0612

    Baikal-Т1 — процессор российской компании Байкал Электроникс, основанный на ядрах MIPS Warrior P5600: Байкал Электроникс представила процессор с ядрами MIPS

    13:0147

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    12:411

    В Канаде создан бионический объектив для глаза: Операции имплантации хрусталиков Ocumetics Bionic Lens могут начаться в 2017 году

    12:0021

    Хакеры занимаются фишингом, используя официальный сервис Microsoft: Использование сервиса Microsoft усыпляет бдительность жертвы

    11:004

    FSP наделяет адаптеры питания для ноутбуков концентраторами USB 3.0: В серию FSP NB H вошли модели мощностью 65 и 110 Вт

    10:2813

    Умная пленка для экрана iPhone 6 предоставит пользователям кнопку «Назад»: Создатели Halo Back называют свой продукт первой в мире умной защитной пленкой

    10:2686

    E Ink продолжает сокращать капиталовложения, но верит в будущее «электронной бумаги»: Чистые потери E Ink в первом квартале 2015 года составили 37 млн долларов

    10:11

    Бюджетный смартфон Micromax Bolt Q335 построен на платформе Spreadtrum: Micromax Bolt Q335 имеет лишь 512 МБ оперативной памяти

    09:551

    Готовится к выпуску смартфон HTC A50C на платформе MediaTek MT6753T: HTC A50C получит экран диагональю 5,5 дюйма

    09:302

    Изображение планшета Asus ZenPad 8 подтверждает информацию о наличии у устройства дисплея с соотношением сторон 4:3: Появилось первое изображение планшета Asus ZenPad 8

    09:303

    Google пришла к выводу, что секретные вопросы являются очень плохим способом защитить свои данные: Google считает, что секретные вопросы — очень плохой вариант защиты данных

    09:007

    Смартфон Gionee M5 также получит два аккумулятора: Gionee оснастит смартфон M5 сразу парой АКБ

    08:009

    В Сети появилось первое фото преемника смартфона Meizu m1 note : Смартфон Meizu m1 note 2 получит новый цвет и кнопку питания на боковой грани

    07:304

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