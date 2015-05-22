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    22 мая 2015

    Системная плата Gigabyte MW70-3S0 поддерживает установку двух процессоров и трех 3D-карт: На плате установлен контроллер LSI SAS 3008, что позволяет подключать к MW70-3S0 до восьми накопителей с интерфейсом SAS 12 Гбит/с

    21:5515

    FSP Emergy — аккумуляторы для дома, притворяющиеся чемоданами: Продажи FSP Emergy уже начались

    21:2525

    Huawei на 30% увеличит закупку японских комплектующих : Huawei будет покупать больше японских комплектующих

    20:381

    Samsung сокращает разрыв с Intel на рынке полупроводниковой продукции: Выручка Samsung от продажи полупроводниковой продукции выросла на 6%

    20:123

    Смартфоны Elephone S2 и S2 Plus, при цене $160 и $170, смогут похвастаться ОС Android 5.1 и корпусами из стекла и металла: Смартфоны Elephone S2 и S2 Plus основаны на SoC MediaTek MT6735

    19:596

    «Колобок, колобок, и я тебя съём». Приобрести BlackBerry хотят также Xiaomi и Microsoft: Microsoft и Xiaomi присматриваются к BlackBerry

    19:292

    Для владельцев часов Apple Watch стали доступны три приложения из пакета корпоративного ПО, разработанного совместно с IBM: Applw Watch научили работать с приложениями Hospital RN, Field Connect и Incident Aware

    19:051

    Планшет Apple iPad Pro научится выводить на дисплей несколько окон с приложениями: Планшет Apple iPad Pro не получит никакой новой ОС

    18:5554

    AUO опровергает слухи о слиянии с Innolux: Учитывая устойчивое положение AUO на рынке и наличие стабильного спроса на панели, сличение с другой компанией выглядит маловероятным

    18:23

    Устройство Electroloom печатает одежду из нетканого волокнистого материала: За $100 можно приобрести предмет одежды — майку и юбку — из необычного материала

    17:3710

    Браузер UC Browser, принадлежащий Alibaba Group, позволял получить доступ к личной информации : Браузер UC Browser позволял получить доступ к личной информации

    17:363

    Ещё в 2011-2012 годах АНБ намеревалось взломать магазины приложений Google и Samsung для заражения программ шпионским ПО: АНБ хотело взломать Google Play и Samsung Galaxy Apps

    17:222

    Игровой коврик Razer Firefly подключается к порту USB двухметровым кабелем с позолоченным разъемом: Игровой коврик Razer Firefly наделен настраиваемой подсветкой Chroma, которая способна отобразить 16,8 млн оттенков цвета

    16:3916

    Google Brillo — проект операционной системы для сегмента IoT: ОС Google для сегмента интернета вещей носит кодовое имя Brillo

    16:1414

    В корпусе горизонтальной компоновки Streacom F12C помещаются платы типоразмера ATX: Корпус Streacom F12C выпускается в черном и серебристом вариантах

    16:096

    Бывший хакер выпустил инструментарий для борьбы с программами-вымогателями: В своем обращении к жертвам вымогателей Сайрус отмечает, что они на за что не должны платить злоумышленникам, так как это лишь подстегивает их на дальнейшие вымогательства

    15:191

    Компьютер Axiomtek eBOX671-885-FL с четырьмя портами Gigabit PoE предназначен для встраиваемых систем машинного зрения: Компьютер Axiomtek eBOX671-885-FL построен на процессоре Intel Haswell

    14:26

    Планшет LG G Pad F 8.0 — изменённая для AT&T прошлогодняя модель, оснащённая стилусом и полноразмерным портом USB: Планшет LG G Pad F 8.0 основан на SoC Snapdragon 400

    13:0010

    В США хотят сделать беспроводное взаимодействие между новыми автомобилями обязательным: Постоянно поддерживая связь между собой, автомобили смогут информировать водителей о ситуации на дороге

    12:4230

    «Безрамочный» смартфон Sharp Aquos Xx оснастили экраном диагональю 5,7 дюйма и металлическим корпусом: Смартфон Sharp Aquos Xx получил платформу Snapdragon 810

    12:3017

    KGI вдвое уменьшает прогноз объема продаж Apple Watch на этот год из-за низкого спроса: По данным KGI, примерно 80% продаж Apple Watch приходится на модель большего размера

    12:1368

    Samsung готовит планшет на платформе Intel Atom x5 Z8500: Новый планшет Samsung получит SoC Intel Cherry Trail и 4 ГБ ОЗУ

    12:008

    Флэшка PNY Duo-Link OU5 оснащена разъемом micro-USB : Флэш-накопители PNY Duo-Link OU5 выпускаются объемом от 8 до 64 ГБ

    11:122

    Компания TCL предлагает проститься со $130 в обмен на смартфон Meme Da 3S, оснащённый дисплеем Full HD: Смартфон TCL Meme Da 3S основан на SoC Snapdragon 615

    11:006

    Выпущен набор инструментов Cyanogen Platform SDK: В альфа-версии Cyanogen Platform SDK доступен всего один API, который касается ярлыков в меню быстрых настроек

    10:58

    Малогабаритный компьютерный корпус SilverStone Sugo SG12 изготовлен из стали и алюминия: Рекомендованная производителем розничная цена корпуса SilverStone Sugo SG12 примерно равна $103

    10:2014

    Специалисты Digitimes Research назвали технологию LTE, которая имеет наибольшие шансы стать основной: В странах, где поддержка LBT в LTE-U не является обязательной, внедрение LTE-U начнется во второй половине 2015 года

    10:082

    Смартфон Blu Studio C, оценённый в $100, располагает экраном HD, аккумулятором ёмкостью 3000 мА·ч и ОС Android 5.0: Смартфон Blu Studio C предлагается всего за $100

    10:005

    Серия вентиляторов Scythe Slip Stream 120 DB объединяет шесть моделей: В вентиляторах Scythe Slip Stream 120 DB используются сдвоенные шарикоподшипники

    09:472

    Microsoft готовит привлекательные предложения для тех, кто захочет сменить пиратскую версию Windows на лицензию Windows 10: Возможности бесплатного обновления пиратских версий Windows до Windows 10 не будет

    09:4413

    Устройства Asus ZenWatch и VivoWatch разрабатывались совершенно разными командами из разных подразделений: Носимые устройства Asus создаются разными командами разработчиков

    09:00

    ПО Geekbench указывает на то, что смартфон OnePlus One 2 будет основан на SoC Snapdragon 810: Смарфтфон OnePlus Two получит 3 ГБ ОЗУ

    08:302

    HTC может снизить объёмы производства смартфона One M9: Смартфон HTC One M9 продаётся достаточно плохо

    08:003

    Новый планшет HTC получит бюджетную платформу и будет стоить менее $200: Планшет HTC H7 оснастят семидюймовым дисплеем

    07:3010

    Появилось первое изображение огромного смартфона Gionee Elife E8: Смартфон Gionee Elife E8 будет доступен в золотистом исполнении

    07:001

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