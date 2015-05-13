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    13 мая 2015

    Глава Fiat Chrysler подтверждает слухи о планах Apple выйти на автомобильный рынок: В Сети продолжает распространяться информация, которая указывает на то, что Apple действительно планирует выйти на автомобильный рынок

    18:202

    Обновлен микрокомпьютер Imagination Technologies Creator CI20: Новая версия CI20 отличается печатной платой, интеграцией с FlowCloud и расширенными возможностями Wi-Fi

    16:444

    Микроконтроллеры Silicon Labs Happy Gecko с поддержкой USB предназначены для устройств интернета вещей: Основным достоинством микроконтроллеров Silicon Labs EFM32 Happy Gecko является низкое энергопотребление

    16:253

    Рынок памяти DRAM в первом квартале 2015 года сократился на 7,5% по сравнению с предшествующим кварталом, но в целом за год он вырастет на 12%: По подсчетам DRAMeXchange объем рынка памяти DRAM в первом квартале 2015 года составил 12 млрд долларов

    15:09

    Смартфон LG G4 поддерживает технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 2.0: Покупателей LG G4 ждет и неприятный момент, дело в том, что стандартное зарядное устройство не поддерживает технологию быстрой зарядки

    14:1619

    Intel и eASIC будут вместе создавать адаптированные решения для центров обработки данных и облачных сред: Планируется интеграция платформы eASIC и будущих процессоров Intel Xeon

    13:523

    Завершена разработка стандарта Ultra HD Blu-ray: Лицензирование Ultra HD Blu-ray начнется этим летом

    12:11191

    «Летающая камера» Lily следует за владельцем, делая фото и видеозаписи: В продажу Lily поступит в феврале следующего года по цене $899, но тем, кто оформит предварительный заказ, камера обойдется в $499

    11:5828

    Опубликованы фото смартфона Samsung Galaxy S6 Active: Samsung Galaxy S6 Active (SM-G890A) выполнен в духе модели Galaxy S6

    11:395

    Слух: Apple может купить BlackBerry: После появления данных слухов о акции BlackBerry выросли в цене на 6%

    11:3532

    Однокристальная система MediaTek Helio X20 с десятиядерным CPU представлена официально: Готовые устройства на базе MediaTek Helio X20 появятся только в следующем году

    10:1012

    BOE может сменить компанию Sharp в позиции лидера по выпуску панелей на подложках 10G: В этом году производительность предприятий, выпускающих жидкокристаллические панели большого размера, возрастет на 7,3%

    10:01

    Появились первое изображение Fujifilm XF 90mm f/2 R LM WR и кое-какие сведения об этом объективе: Объектив Fujifilm XF 90mm f/2 R LM WR будет иметь защиту от атмосферных воздействий

    09:15

    Полиции Иллинойса разрешили использовать беспилотники: Полиция штата Иллинойс получила разрешение FAA на использование дронов

    09:104

    Компания Yu представила трекер активности YuFit и карманную систему диагностики HealthYU: Карманный диагност HealthYU стоит $160

    09:101

    Серия be quiet! Dark Power Pro 11 включает блоки питания мощностью 850, 1000 и 1200 Вт: Цена БП Dark Power Pro 11 мощностью 850 Вт равна 225 евро, 1000 Вт — 259 евро, 1200 Вт — 289 евро

    08:461

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