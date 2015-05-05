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    5 мая 2015

    Появились неофициальные характеристики планшетов Samsung Galaxy Tab S2 8.0 и S2 9.7, которые будут представлены в июне: Как сообщает SamMobile, линейка Samsung Galaxy Tab S2 будет представлена четырьмя моделями

    17:2837

    Google приобретает разработчиков очень популярного на iOS приложения Timeful: Google купила Timeful

    16:141

    Microsoft закрыла единственный в Хельсинки фирменный магазин: Microsoft закрывает фирменный магазин в столице Финляндии

    16:04

    Смартфоны Samsung Galaxy S6 или S6 Edge могут быть оснащены собственными модулями камер вместо решений Sony: Смартфоны Samsung Galaxy S6 или S6 Edge существуют с различными модулями камер

    15:3645

    Google работает над новым языком программирования для Android под названием Sky: Язык программирования Sky поможет Google сделать Android гораздо быстрее

    15:018

    Google опубликовала свежие данные о популярности различных версий Android: Распространенность Android 5 Lolipop продолжает расти - за последний месяц количество устройств с этой версией ОС увеличилось с 5,4% до 9,7%

    14:11

    Минимальная стоимость ноутбука Eurocom Shark 4 составляет $863, а максимальная — $5720 : Ноутбук Eurocom Shark 4 оснастили картой GeForce GTX 960M

    13:525

    ASRock EPC612D4I — системная плата формата Mini-ITX для процессоров Intel LGA 2011-v3: Системная плата ASRock EPC612D4I способна принять четыре модуля ОЗУ

    13:3513

    Стоимость компонентов часов Apple Watch Sport в четыре раза меньше, чем розничная цена устройства: Компоненты Apple Watch Sport стоят около $80

    12:4460

    Цифровой микрофон Razer Seiren Pro рассчитан на энтузиастов потокового вещания и авторов видео для YouTube: Цена Razer Seirēn Pro — 300 евро

    12:2015

    Смартфон Coolpad Y90 копирует Huawei Mate 7, но только на уровне дизайна: Смартфон Coolpad Y90 получил скромную АКБ

    11:113

    Bluboo X550 — смартфон с экраном 5,5 дюйма, ОС Android 5.1, поддержкой 4G LTE и аккумулятором емкостью 5350 мА∙ч за $153: Доступны разновидности Bluboo X550 с крышкой черного и белого цвета

    11:079

    Системная плата Habey MITX-6770 типоразмера mini-ITX оснащена двумя портами Gigabit Ethernet и модулем TPM: Цена платы Habey MITX-6770 — $159

    10:481

    FAA признало необходимость упразднить правило «прямой видимости», касающееся коммерческого использования дронов: FAA верит, что в ближайшем будущем технологии позволят сделать дроны безопаснее

    08:001

    Смартфон Microsoft RM-1127 пополнит ряды бюджетных устройств линейки Lumia: Смартфон Microsoft RM-1127 оснастят экраном диагональю 4,7 дюйма

    07:302

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