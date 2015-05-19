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    19 мая 2015

    Смартфон LG G4 Stylus оказался лишь переименованной моделью G Stylo, хотя получил дополнительную модификацию: Смартфон LG G4 Stylus будет доступен в двух модификациях

    21:021

    Panasonic предлагает использовать световой поток в качестве носителя идентифицирующей информации: Panasonic разработала осветительные приобры, способные передавать данные в световом потоке

    20:415

    Цена компьютера Apple iMac с 27-дюймовым дисплеем Retina 5K снижена, добавлена конфигурация дешевле $2000: Компьютеры Mac поставляются с операционной системой OS X Yosemite и набором приложений

    19:4141

    Представлен 15-дюймовый ноутбук Apple MacBook Pro с трекпадом Force Touch: Трекпад Force Touch способен распознавать силу нажатия и реагировать на прикосновения вибрацией

    19:2935

    Процессорные охладители Noctua NH-C14S и NH-D15S доступны по цене $75 и $80 соответственно: Noctua представила кулеры NH-C14S и NH-D15S

    19:10

    NASA готовится колонизировать Марс — уже объявлен конкурс по созданию жилищ, печатаемых на 3D-принтерах: На Марсе будет много проблем, но это ближайшее место, куда можно сбежать, когда Земля будет загажена окончательно

    17:575

    Новая уязвимость в браузере Safari позволяет перенаправлять пользователей на вредоносные сайты: Apple пока что не прокомментировала ситуацию

    16:437

    В накопителе Super Talent USB 3.1 Portable RAIDDrive установлено два SSD типоразмера M.2 : Объем накопителя Super Talent USB 3.1 Portable RAIDDrive — до 1 ТБ

    16:408

    Глава BlackBerry объяснил, почему компания продолжает выпускать смартфоны:

    16:152

    Apple пока не готова представить свой телевизор. Анонс обновленного плеера Apple TV ожидается на WWDC 2015: Apple пока что не готова представить общественности свой фирменный телевизор, продолжая думать о том, как сделать его действительно уникальным

    15:5553

    Модульный чехол nexpaq напоминает смартфоны Google Project Ara: На выпуск чехлов nexpaq собрано в четыре раза больше средств, чем было намечено

    15:158

    Беззеркальная камера Panasonic Lumix DMC-G7 поддерживает съемку видео 4K: Оснащение камеры Panasonic Lumix DMC-G7 включает видоискатель OLED разрешением 2,36 млн точек

    14:2812

    Апелляционный суд США частично отменил вердикт, обязывающий Samsung выплатить 930 миллиона долларов компании Apple: Суд подтвердил наличие нарушений патентов на дизайн

    13:5312

    В этом году BOE начнет поставлять в Японию панели 8K размером 98 и 110 дюймов: В BOE рассчитывают на скорое внедрение стандарта видео 8K

    13:1618

    FlexEnable, участвуя в проекте Graphene Flagship, рассчитывает скрестить графеновые транзисторы и гибкие дисплеи: Разработчики гибких дисплеев рассчитывают перейти от графеновых электродов к тонкопленочным графеновым транзисторам

    13:02

    На сайте AT&T замечено описание смартфона LG Escape2: Цена смартфона LG Escape2 без контракта с оператором — $200

    12:31

    Методом трехмерной печати создано первое носимое «устройство» с функцией фотосинтеза и живыми организмами внутри: Уникальная технология печати тремя соплами, созданная в Stratasys, позволила создать внутри Mushtari сложную сеть каналов

    11:4814

    В серию AeroCool VX вошли блоки питания мощностью от 350 до 750 Вт: В блоках питания AeroCool VX реализована защита от перегрузки по напряжению и мощности, пониженного напряжения и короткого замыкания

    11:12

    По слухам, уже завтра Apple представит два новых устройства: Завтра Apple может представить новый 15-дюймовый MacBook Pro и 27-дюймовый iMac

    11:0045

    Смартфон Lenovo Vibe Shot оказался дешевле, чем ожидалось: Цена смартфона про сравнению с анонсированной в марте снизилась на $60

    10:559

    Вентилятор NZXT FX V2 140 оптимизирован для установки на радиаторы СВО: Сколько NZXT FX V2 140 будет стоить в России — неизвестно

    10:163

    Samsung и LG увеличивают затраты на НИОКР: Samsung и LG выделили больше денег на исследования и разработки

    10:003

    На выпуск умных часов для плавания Swimmo собрано в четыре раза больше средств, чем было намечено: Сбор средств на выпуск умных часов для плавания Swimmo завершается примерно через сутки

    09:507

    Специалисты Toshiba объединили емкий HDD, быстрый SSD, интерфейс Gigabit Ethernet и вычислительный ресурс в корпусе типоразмера 3,5 дюйма: Toshiba выбрала конференцию OpenStack Summit 2015 для показа высокоэффективных объектных хранилищ данных

    09:25

    Xiaomi будет заниматься разработкой собственной однокристальной платформы: Xiaomi совместно с Leadcore будет разрабатывать собственную SoC

    09:00

    Толщина ионисторов CAP-XX Thinline для носимой электроники и устройств интернета вещей — 0,6 мм : Ионисторы серии Thinline уже доступны для заказа

    08:3010

    MediaTek Labs приглашает на мастер-класс по разработке гаджетов: В рамках мастер-класса представители MediaTek Labs расскажут о платформе MediaTek LinkIt ONE, основанной на самом компактном серийном чипсете для носимой электроники в мире — MediaTek Aster (MT2502)

    08:24

    Tizen станет отправной точкой для Samsung в деле захвата рынка Интернета вещей: ОС Tizen будет использоваться в сегменте Интернета вещей

    08:1540

    Первыми платформами, поддерживающими технологию MediaTek Pump Express Plus, будут MT6595 и MT6732: Технологию MediaTek Pump Express Plus будут поддерживать SoC MT6595 и MT6732

    08:003

    Fujitsu Stylistic Q665 — планшетный компьютер на базе процессора Intel Core M со стыкуемой клавиатурой: Fujitsu Stylistic Q665 комплектуется процессорами Core M-5Y10c и Core M-5Y31

    00:599

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