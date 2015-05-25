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    25 мая 2015

    У Google есть патент, описывающий детскую игрушку, представляющую собой систему управления домашней техникой : Патент Google предполагает оснащение детских игрушек микрофонами, камерами и моторчиками

    21:3212

    За прошлый год Huawei подала больше всех в мире международных патентных заявок: В 2014 году Huawei затратила на НИОКР 6,6 млрд долларов

    21:21

    Графический адаптер AMD Radeon R9 M370X основан на старом GPU Cape Verde и является переименованным предшественником: Графический адаптер AMD Radeon R9 M370X представляет собой копию Графический адаптер R9 M370X

    21:0433

    Карта расширения OWC Accelsior S играет роль моста между PCIe и SATA: Цена OWC Accelsior S примерно равна $58

    20:4213

    Министерство юстиции США опубликовало документ с описанием ситуаций, в которых его агентства имеют право использовать дроны: Министерство юстиции США будет проверять, как его агентства используют дронов

    20:33

    Sony и Microsoft покинули десятку крупнейших поставщиков смартфонов, в которой теперь шесть китайских компаний : Лидером рынка смартфонов является Samsung

    20:3114

    Средства на выпуск светильника Lunaluxx, в котором используется магнитная левитация, удалось собрать в последний момент: По словам авторов изделия, Lunaluxx светит примерно так же, как светит лампа накаливания мощностью 15-20 Вт

    20:1412

    Новые мозговые имплантаты позволят людям проще и полноценнее управлять роботизированными протезами: Новые мозговые имплантаты Caltech размещаются в задней теменной коре

    16:0318

    В августе ожидается анонс зеркальной камеры Canon начального уровня : Разрешение преемницы модели Canon EOS 100D будет примерно равно 24 Мп

    14:3611

    Автобус, заправленный топливом, полученным из коровьего навоза, разогнался до 123 км/ч:

    14:0331

    Daimler и Qualcomm стали стратегическими партнерами: Daimler и Qualcomm будут вместе разрабатывать технологии «подключенного автомобиля»

    13:55

    Минкосвязи утвердило правила использования оборудования стандартов 802.11ac и 802.11ad на территории РФ: Стандарт IEEE 802.11ac позволяет повысить скорость передачи данных при использовании совместимого оборудования по Wi-Fi до 6,77 Гбит/с

    13:34

    Плата ASRock Rack EP2C612D24 оснащена 24 разъемами для модулей памяти DDR4: Наряду с EP2C612D24, доступна модель EP2C612D24-4L, отличающаяся наличием четырех портов Gigabit Ethernet

    13:187

    Anker представила множество различных аксессуаров, оснащённых интерфейсом USB Type-C: Anker представила кабели, концентраторы и внешние АКБ с интерфейсом USB Type-C

    13:0513

    В корпусе Thermaltake Suppressor F51 акцент сделан на звукоизоляции: Thermaltake Suppressor F51 поддерживает системные платф типоразмера E-ATX

    11:555

    Смартфоны Sharp Aquos продолжают лидировать на рынке по площади передней панели, занимаемой дисплеем: Пользователь Reddit под ником LasseOlsen составил свежий рейтинг смартфонов, сравнив их по такому фактору, как площадь передней панели, которая занимается дисплеем

    11:3255

    Слух: смартфоны и планшеты Google Nexus будут получать обновления Android в течение двух лет после выпуска на рынок: Анонимный источник утверждает, что линейка смартфонов и планшетов Google Nexus будет получать обновления операционной системы в течение двух лет после своего выхода на рынок

    11:166

    Появилось новое изображение следующей флагманской 3D-карты AMD: Фото AMD Radeon R9 390X (Fiji) хорошо согласуется с ранее опубликованным изображением, созданным средствами трехмерной графики

    10:3413

    Обнаружен набор эксплойтов для атак на роутеры Asus, Belkin, Linksys, D-Link и Zyxel : Обычно злоумышленники используют уязвимости в браузерах и плагинах для них

    10:294

    Аналитики объясняют расширение 14-нанометрового производства Globalfoundries заказами Apple: На первом этапе основным, если не единственным поставщиком 14-нанометровых процессоров Apple выступит компания Samsung

    10:111

    Опубликованы изображения смартфона Sony Lavender: Sony Lavender получит две камеры разрешением 13 Мп

    09:406

    Умные часы Zeaplus Watch DM360 копируют дизайн Moto 360, но основаны на платформе MediaTek MT2502: Умные часы Zeaplus Watch DM360 стоят $100

    09:008

    Устройство Aria крепится на ремешке умных часов и позволяет управлять ими, не касаясь дисплея: Устройство Aria позволяет управлять умными часами при помощи пальцевых жестов

    08:0018

    Телевизор Sharp Aquos 4K Next LC-80XU30 умеет преобразовывать видео в формат 8K: Телевизор Sharp Aquos 4K Next LC-80XU30 оснащён панелью с пиксельной структурой RGBY

    07:3036

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